Juegos Centroamericanos 2026: México cierra el ráquetbol con dos oros y lidera el medallero

El ráquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cerró su actividad con las finales por equipos en las ramas femenil y varonil. En ambas categorías, México conquistó la medalla de oro y terminó como líder del medallero de la disciplina.

La representación mexicana tuvo presencia en las finales de las siete modalidades disputadas y cerró su participación con seis medallas de oro y dos de plata. Los títulos llegaron en individual femenil y varonil, dobles femenil y varonil, además de las dos competencias por equipos.

México cierra el ráquetbol con dos oros por equipos

México ganó las dos finales de la modalidad por equipos para cerrar su participación en el ráquetbol de Santo Domingo 2026.

En la rama femenil, Montserrat Mejía, Alexandra Herrera y Jessica Parrilla derrotaron en la final por dos juegos a uno al equipo de Guatemala, formado por Gabriela Martínez, María Reneé Rodríguez y Andrea Reyes.

Medalla de oro en equipos masculino de ráquetbol. Jonathan Duenas/Mexsport

Con el resultado, las mexicanas subieron a lo más alto del podio y Guatemala se quedó con la medalla de plata. Costa Rica y República Dominicana obtuvieron las preseas de bronce después de caer en las semifinales.

La rama varonil también terminó con una victoria mexicana. Rodrigo Montoya, Andree Parrilla y Eduardo Portillo derrotaron por dos juegos a cero a la representación de Costa Rica, integrada por Gabriel García, Andrés Acuña y Sergio Acuña.

México se quedó con el oro y Costa Rica obtuvo la plata. Las medallas de bronce fueron para Cuba y Guatemala después de que ambas selecciones fueran eliminadas en las semifinales.

De esta manera, la delegación mexicana ganó las dos últimas medallas de oro que estuvieron en disputa en la disciplina y terminó su participación con seis títulos.

Jornada destacada en ráquetbol para México. David Olaff Bermúdez

México gana seis de los siete oros del ráquetbol

Con seis medallas de oro y dos de plata, México terminó en el primer lugar del medallero de ráquetbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

De las siete modalidades disputadas, los representantes mexicanos llegaron a todas las finales y ganaron seis.

En las pruebas individuales, Alexandra Herrera conquistó el oro en la rama femenil y Rodrigo Montoya hizo lo propio en la varonil.

Los dobles también entregaron dos títulos. Alexandra Herrera y Montserrat Mejía ganaron la competencia femenil, mientras que Eduardo Portillo y Andree Parrilla consiguieron el primer lugar en la rama varonil.

Los últimos dos oros llegaron en las competencias por equipos con los triunfos de Montserrat Mejía, Alexandra Herrera y Jessica Parrilla en la rama femenil, además de Rodrigo Montoya, Andree Parrilla y Eduardo Portillo en la varonil.

A las seis medallas de oro se sumaron dos platas. Eduardo Portillo terminó en el segundo lugar del individual varonil, mientras que Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya consiguieron la plata en dobles mixto.

México ganó el medallero de ráquetbol. Jonathan Duenas/Mexsport

México terminó así con ocho medallas totales y seis de los siete oros disponibles en la disciplina.

Costa Rica ocupó el segundo lugar del medallero de ráquetbol con un oro, una plata y cinco bronces. Guatemala terminó tercera con cuatro platas y dos bronces, seguida por República Dominicana con cinco bronces y Cuba con dos.

Con el cierre del ráquetbol, México agregó dos oros más a su cuenta y se mantiene en el primer lugar del medallero general de Santo Domingo 2026 con más de 220 preseas totales.