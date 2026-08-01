México llega a 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026; repasa cada una

México se convirtió en el primer país en alcanzar las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, exhibiendo su hegemonía en la historia de la justa y prácticamente asegurando, una vez más, el sitio más alto en el medallero; conoce cada una de las preseas áureas que se han conseguido hasta el momento.

En un total de 22 disciplinas se ha logrado subir a lo más alto del podio. Estas son cada una de ellas:

Natación / 20.

Gimnasia rítmica / 9.

Remo / 9.

Taekwondo / 7.

Ciclismo de pista / 6.

Clavados / 6.

Raquetbol / 6.

Tiro con Arco / 5.

Tiro / 4.

Triatlón / 4.

Esquí Acuático / 3.

Aguas abiertas / 3.

Bádminton / 3.

Boliche / 2.

Ciclismo de montaña / 2.

Ecuestre (evento completo) / 2.

Gimnasia de trampolín / 2.

Surf / 2.

Tenis / 2.

Lucha / 1.

Patinaje artístico / 1.

Ecuestre / 1.

México suma 2 medallas de oro en Boliche de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Mexsport

Las 100 medallas de Oro de México en los Centroamericanos 2026

Hasta el momentos, estas son cada una de las 100 medallas de oro que ostenta México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

1. Paulo Strehlke / Aguas Abiertas - 10 km individual masculino.

2. Paulo Strehlke / Aguas Abiertas - 3k sprint knock-out masculino.

3. Dalia Moreno / Aguas Abiertas - 3k sprint knock-out femenino.

4. Miriam Rodríguez y Romina Fregoso / Badminton - dobles femenino.

5. Miriam Rodríguez y Luis Montoya / Badminton - dobles mixto.

6. Equipos mixto / Badminton.

7. Dante Romero y Ricardo Lecuona / Boliche - dobles masculino.

8. Tercia / Boliche - equipos masculino.

9. Gerardo Ulloa / Ciclismo de montaña - cross country masculino.

10. Carolina Flores / Ciclismo de montaña - cross country femenino.

11. Ricardo Peña / Ciclismo de pista - omnium masculino.

12. Madison / Ciclismo de pista - masculino.

13. Velocidad / Ciclismo de pista - velocidad masculino.

14. Luz Gaxiola / Ciclismo de pista - keirin femenino.

15. Yareli Acevedo / Ciclismo de pista - omnium femenino.

16. Velocidad / Ciclismo de pista - equipos femenino.

17. Osmar Olvera / Clavados - 1m trampolín masculino.

18. Osmar Olvera / Clavados - 3m trampolín masculino.

Osmar Olvera, la cara de los Clavados para México, sumó su tercer medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Mexsport

19. Osmar Olvera y Juan Celaya / Clavados - 3m trampolín sincronizado masculino.

20. Alejandra Estudillo / Clavados - 10m plataforma femenino.

21. Rut Paez / Clavados - 1m trampolín femenino.

22. Rut Paez y Zyanya Parra / Clavados - 3m trampolín sincronizado femenino.

23. Equipo Final / Ecuestre.

24. Fernando Parroquia / Ecuestre - evento completo.

25. México / Ecuestre - evento completo.

26. Patricio Font / Esquí acuático - figuras masculino.

27. Pablo Monroy / Esquí acuático - wakeboard masculino.

28. Natasha Landsmanas / Esquí acuático - wakeboard femenino.

29. Marina Malpica / Gimnasia rítmica.

30. Kimberly Salazar y Dalia Alcocer / Gimnasia rítmica - 3 aros y 2 mazas.

31. Kimberly Salazar y Dalia Alcocer / Gimnasia rítmica - conjuntos.

32. Kimberly Salazar y Dalia Alcocer / Gimnasia rítmica - 5 pelotas.

33. Equipos (3) / Gimnasia rítmica - conjuntos.

34. Marina Malpica / Gimnasia rítmica - aro individual.

35. Marina Malpica / Gimnasia rítmica - pelota individual.

36. Marina Malpica / Gimnasia rítmica - mazas individual.

37. Marina Malpica / Gimnasia rítmica - cinta individual.

38. Donovan Guevara / Gimnasia trampolín - individual masculino.

39. Dafne Navarro y Patricia Núñez / Gimnasia trampolín - sincronizado femenino.

40. Roman Bravo / Lucha 57kg libre masculino.

41. Marcus Reyes / Natación - 100m espalda masculino.

42. Paulo Strehlke / Natación - 1500, estilo libre masculino.

43. Relevos 4x200 m / Natación - estilo libre masculino.

44. Marcus Reyes / Natación - 50m dorso masculino.

45. Andrés Puente / Natación - 50m pecho masculino.

46. Paulo Strehlke / Natación - 800m estilo libre masculino.

47. Celia Pulido / Natación - 100m espalda femenino.

48. Blanca Rodríguez / Natación - 100m pecho femenino.

49. Celia Pulido / Natación - 100m estilo libre femenino.

50. Yuritzi Salgado / Natación - 1500m estilo libre femenino.

51. Blanca Rodríguez / Natación - 200m pecho femenino.

52. Relevos 4x100m / Natación - estilo libre femenino.

53. Relevos 4x200m / Natación - estilo libre femenino.

54. Celia Pulido / Natación - 50m dorso femenino.

55. Blanca Rodríguez / Natación - 50m pecho femenino

56. Relevos 4x100 / Natación - libre mixto.

57. Relevos 4x100 / Natación - combinado mixto

58. Daniela Linares / Natación - 200m dorso femenino.

59. Humberto Nájera / Natación - 200m dorso masculino.

60. Ana Chávez / Natación - 200m estilo libre femenino.

61. Valentina Lonas / Patinaje Artístico - libre femenino.

62. Eduardo Portillo y Andree Parrilla / Raquetbol - dobles masculino.

63. Rodrigo Montoya / Raquetbol - individual masculino.

64. Equipo / Raquetbol - masculino.

65. Alexandra Herrera y Montserrat Mejía / Raquetbol - dobles femenino.

66. Alexandra Herrera / Raquetbol - individual femenino.

67. Equipo / Raquetbol - femenino.

68. Alexis López / Remo -m1x un par de remos cortos masculino.

69. Equipos / Remo - M4- Cuatro sin timonel masculino.

70. Melissa Márquez y Aylin Ibarra / Remo - LW2X doble par de remos cortos peso ligero femenino.

71. Kenia Lechuga / Remo - w1x un par de remos cortos femenino.

72. Melissa Márquez y Aylin Ibarra / Remo - w2x doble par de remos cortos femenino.

73. W4 / Remo - Cuatro sin timonel femenino.

74. W4X / Remo - Cuatro pares de remos cortos femenino.

75. Rafael Mejía y Maite Arrillaga / Remo - Dos remos sin timonel mixto.

76. Kenia Lechuga y Alexis López / Remo - 2x doble par de remos cortos mixto.

77. Jonathan Melendres / Surf - Longboard masculino.

78. Juan Pablo Melendres / Surf - SUP surf masculino.

79. Zaid Pérez / Taekwondo - kyorugi -58kg masculino.

80. Iker Casas / Taekwondo - kyorugi -80kg masculino.

81. William Arroyo / Taekwondo - poomsae tradicional individual masculino.

82. Carlos Sansores / Taekwondo - kyorugi +87kg masculino.

83. Daniela Souza / Taekwondo - kyorugi -49kg femenino.

84. Nadia Ferreira / Taekwondo - kyorugi -53kg femenino.

85. Equipo mixto / Taekwondo - poomsae freestyle.

86. Julia García / Tenis - individual femenino.

87. Equipo / Tenis - Copa naciones femenino.

88. Luis Gallardo / Tiro - skeet masculino.

89. Jorge Orozco / Tiro - trap masculino.

90. Gabriela Rodríguez / Tiro - skeet femenino.

91. Alejandra Ramírez / Tiro - trap femenino.

92. Matías Grande / Tiro con Arco - recurvo individual masculino.

93. Alejandra Valencia / Tiro con Arco - recurvo individual femenino.

94. Equipos / Tiro con Arco - recurvo masculino.

95. Equipos / Tiro con Arco - recurvo femenino.

96. Equipos / Tiro con Arco - recurvo mixto.

México llega a 7 medallas en Tiro con Arco en Juegos Centroamericanos Mexsport

97. Aram Peñaflor / Triatlón - individual masculino.

98. Ana María Torres / Triatlón - individual femenino.

99. Equipos / Triatlón - masculino.

100. Equipos / Triatlón - femenino.

BFG