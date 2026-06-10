¿Lluvia interrumpirá partido de futbol ente México y Sudáfrica?

Además de los desafíos de movilidad y seguridad que enfrentará la Ciudad de México durante la inauguración de la Copa Mundial, el clima podría convertirse en otro factor de riesgo para los miles de aficionados que acudirán este viernes al Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que se prevé una jornada marcada por lluvias, vientos fuertes y cambios bruscos en las condiciones atmosféricas, particularmente durante y después del encuentro con el que arranca el evento deportivo internacional.

De acuerdo con el pronóstico de la SGIRPC, entre las 9:00 y las 13:00 horas se esperan temperaturas de entre 22 y 24 grados Celsius, cielo medio nublado y rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en la zona sur de la capital, donde se ubica el inmueble mundialista.

Sin embargo, conforme avance la jornada aumentará la probabilidad de precipitaciones. Durante el desarrollo del partido, programado a las 13:00 horas y que terminaría a las 15:00 horas, se prevén lluvias ligeras acompañadas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora y temperaturas que oscilarán entre los 24 y 26 grados.

Una vez concluido el encuentro, entre las 15:00 y las 17:00 horas, podrían registrarse lluvias fuertes e incluso intensas, acompañadas de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los asistentes identificar desde su ingreso las rutas de evacuación y salidas de emergencia, establecer puntos de reunión con familiares o acompañantes, portar alguna identificación y mantenerse hidratados.

Asimismo, sugirieron llevar impermeable, proteger documentos y objetos personales de la lluvia, evitar correr en pasillos, escaleras y rampas, así como no cruzar calles inundadas o zonas con corrientes de agua, a fin de evitar algún tipo de accidente.

Foto: Especial

En tanto, este miércoles, la Ciudad de México permanece bajo Alerta Amarilla por lluvias fuertes generalizadas para las 16 alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé precipitaciones acumuladas de entre 15 y 29 milímetros de las 18:00 a las 24:00 horas de este día.

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre vialidades, caída de ramas, árboles y lonas, alertó PC, al tiempo que exhortó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar previsiones.