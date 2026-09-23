En Chivas están a favor del ascenso y descenso

El tema del ascenso y descenso volvió a encender el debate del futbol mexicano después de lo ocurrido en el Senado.

A pesar del poco apoyo que tuvieron por parte de jugadores y clubes de la Liga MX, un jugador de Chivas salió en defensa de este tema.

Jugadores de Chivas en un partido Mexsport

'Oso' González revela que Chivas está a favor del ascenso

En conferencia de prensa, Rubén González, mediocampista del Guadalajara, el rojiblanco no evadió la pregunta y dejó claro que en Chivas respaldan el regreso del sistema. Recordó, además, que en 2020 la directiva del Rebaño fue de las que se opusieron a eliminarlo.

“Históricamente Chivas está a favor del ascenso y descenso. A mí me tocó estar en Coras, en Zacatepec, y creo que al final es la misma competencia. Creo que vas generando el hambre de poder subir, el hambre de poder, a lo mejor, los equipos poder tener un mejor plantel, por así decirlo, de poder invertir más”, señaló.

El volante del Guadalajara insistió en que esa competencia alimenta el crecimiento de jugadores y clubes.

“El hambre que te genera, siempre es el crecer uno mismo que te va dando las oportunidades para seguir”, agregó.

Cerró con una postura más amplia, no solo institucional: “Lo que ayude a mejorar el futbol, nuestro futbol. Yo siempre voy a estar a favor de lo que ayude mucho a nuestro futbol”.

Chivas vs. Querétaro: la pelea por el liderato

El Rebaño Sagrado recibe a Querétaro el sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron, por la Jornada 10. Tras el 2-2 ante América, Guadalajara necesita la victoria para no perder terreno y seguir aspirando al liderato de la competencia.