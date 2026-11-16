Nations League: Últimos 3 boletos disponibles para el Final Four, esto necesitan

Panamá cuenta con su boleto asegurado al Final Four de Concacaf, sin embargo, tres boletos aún cuentan sin dueño confirmado: México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Haití y Jamaica buscan acompañar a los Canaleros.

La Concacaf Nations League 2026/27 disputa la ronda de Cuartos de Final en la presente Fecha FIFA del mes de noviembre, misma que determinará cuáles son los 4 países que estarán contendiendo por el título en marzo de 2027.

Después de los partidos de ida, ciertos conjuntos cuentan con una ventaja que prácticamente les asegura el boleto a la siguiente instancia, no obstante, existen otros escenarios -como el de México- en el que deberá haber una remontada para no fracasar en su intento por ser parte de los 4 mejores.

Cuartos de final de la Concacaf Nations League. Especial

Estos son los resultados que necesita cada uno de los 6 combinados que se mantienen participando:

Canadá Vs Guatemala

Con la ventaja en el global y los 3 goles anotados como visitante, Canadá cuenta con panorama a favor para convertirse en el segundo clasificado al Final Four de Concacaf 2026/27, ya que de ganar o empatar dejará la calculadora de lado.

Por su parte, Guatemala necesita ganar por 2 goles de diferencia (0-2 ó 1-3) o convertir 4 goles y que los tantos en campo ajeno le beneficien dentro del criterio de desempate (3-4, 4-5, 5-6…).

Resultado en la ida: Guatemala 2-3 Canadá.

Día de la vuelta: lunes 16 de noviembre.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

¿Dónde ver en México?: a través del canal de YouTube o la app de Concacaf.

Estados Unidos Vs Haití

Estados Unidos se encuentra prácticamente del otro lado en esta eliminatoria, ya que aplastaron a Haití en el compromiso de ida; este último duelo representará el adiós de Mauricio Pochettino del banquillo de las Barras y las Estrellas.

En caso de querer dar una de las sorpresas más grandes en la historia del futbol de Concacaf, Haití tendría que anotar al menos 6 goles. En caso de recibir, manteniendo dicha ventaja (1-7, 2-8, 3-9…) el criterio del gol de visitante los pasaría a beneficiar.

Resultado en la ida: Haití 0-6 Estados Unidos.

Día de la vuelta: martes 17 de noviembre.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

¿Dónde ver en México?: a través del canal de YouTube o la app de Concacaf.

Christian Pulisic se mantiene como el estandarte de Estados Unidos rumbo al Mundial 2030. Reuters

México Vs Jamaica

El panorama para Rafa Márquez y compañía no es el esperado en este inicio de era, ya que deberán remontar ante los Reggae Boyz en Monterrey.

México forzosamente necesita del triunfo ante Jamaica este martes 17 de noviembre, en caso contrario, serán eliminados y relegados de la posibilidad de defender su corona en el certamen de la región.

A Jamaica le servirá ganar, empatar o perder por un gol de diferencia siempre y cuando los caribeños logren convertir al menos 3 goles en la Sultana del Norte (4-3, 5-4, 6-5…), por lo que pasarían a aprovechar el criterio del gol de visitante que -de momento- favorece al Tri.

Resultado en la ida: Jamaica 3-2 México.

Día de la vuelta: martes 17 de noviembre.

Horario: 20:30 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

¿Dónde ver en México?: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ClaroSports, Amazon Prime Video, Vix y VIX Premium.

Santiago Gimenez en una nueva titularidad con la Selección Mexicana. Mexsport

BFG