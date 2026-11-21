Gianni Infantino ha dado un paso decisivo para asegurar su continuidad al frente del fútbol mundial. Entre el viernes y este sábado, el dirigente ítalo-suizo sumó el respaldo unánime de dos bloques continentales clave: la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), acumulando 64 votos directos de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA de 2027.

Esta demostración de fuerza política llega apenas unos días después de que la FIFA cerrara el plazo de inscripción y oficializara la terna de candidatos que competirán en las urnas el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso del organismo.

Ovación en África y promesa millonaria

La más reciente muestra de apoyo ocurrió este sábado durante la Asamblea General de la CAF celebrada en Nigeria. A petición de su presidente, Patrice Motsepe, las 54 federaciones miembro del continente recibieron y despidieron a Infantino con una ovación de pie, ratificando en bloque su candidatura.

"Reconocemos la contribución del señor Gianni al desarrollo del fútbol, y es de nuestro interés colectivo", declaró Shehu Dikko, presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol, frente a los delegados. Al tomar la palabra, Infantino correspondió al gesto asegurando que África "siempre tendrá un amigo y un hermano en la FIFA" y anunció un incremento sustancial en el financiamiento para las asociaciones nacionales, que pasará de 1 millón a 25 millones de dólares.

Sudamérica cerró filas en Barranquilla

El respaldo africano se sumó al pronunciamiento emitido apenas un día antes por la CONMEBOL. Reunido en Barranquilla, Colombia —en la antesala de la final de la Copa Sudamericana—, el Consejo de la confederación acordó de forma unánime sostener la candidatura de Infantino a través de sus 10 federaciones miembro, incluidas Argentina y Brasil.

Mediante un comunicado oficial, el organismo sudamericano subrayó que su postura responde a un "reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol", consolidando una alianza que ya había resistido las fricciones de meses anteriores por los planes de inversión privada en torneos internacionales.

Infantino y sus rivales en la contienda por la presidencia

A diferencia de sus reelecciones por aclamación en 2019 y 2023, Infantino —en el cargo desde febrero de 2016— enfrentará en 2027 una contienda con oposición formal. El pasado jueves, la Secretaría General de la FIFA confirmó los nombres de los dos aspirantes que buscan frenar su cuarto mandato.

Por un lado aparece Philippe Diallo (Francia), actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) e integrante del Comité Ejecutivo de la UEFA. Impulsado por el bloque europeo (55 federaciones) tras los choques entre la UEFA y la administración de Infantino, el directivo galo se perfila como el contendiente opositor con mayor peso político.

El segundo rival es Kohzo Tashima (Japón), presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA desde 2015, quien presentó su candidatura de forma independiente tras reunir los avales reglamentarios y ya descartó declinar en favor de Diallo.

Kozo Tashima se animó a buscar la presidencia de la FIFA antes del cierre de los registros del miércoles 18 de noviembre. Reuters

La matemática rumbo a Rabat

La Comisión Electoral de la FIFA tiene hasta el 18 de febrero de 2027 para validar formalmente las tres postulaciones antes de la votación secreta en Marruecos. En el Congreso participan las 211 federaciones afiliadas, bajo el principio de un voto por país, y el ganador necesitará alcanzar la mayoría absoluta de 106 sufragios.

Con los 54 votos de la CAF y los 10 de la CONMEBOL ya alineados públicamente, Infantino arranca la recta final de la campaña con más del 60 % de los apoyos necesarios ya asegurados en dos confederaciones.