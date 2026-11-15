Panamá vence a Curazao  y clasifica al Final Four de la Concacaf Nations League

La Selección de Panamá hizo valer su localía y derrotó 2-0 a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Con un doblete de José Fajardo, el conjunto canalero consiguió su boleto al Final Four del torneo y aseguró su clasificación a la Copa Oro 2027.

El encuentro se disputó en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde Panamá llegó con la obligación de conseguir una victoria después de empatar 0-0 en el partido de ida. Con el pase a la siguiente ronda y la clasificación a la Copa Oro 2027 en juego, los dirigidos por Thomas Christiansen respondieron ante su afición.

Desde los primeros minutos, Panamá tomó la iniciativa y buscó generar peligro mediante la posesión del balón y los ataques por las bandas. Por su parte, Curazao apostó por mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios para intentar sorprender al contragolpe.

Una de las primeras incidencias del compromiso ocurrió al minuto 11, cuando Andrés Andrade recibió una tarjeta amarilla. Sin embargo, la anotación que rompió el empate llegó justo antes del descanso.

Al minuto 45, José Fajardo apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un centro de Michael Amir Murillo y poner el 1-0 a favor de Panamá. El gol representó un impulso importante para el conjunto local, que se marchó al vestidor con ventaja en el marcador.

José Fajardo sentenció el triunfo de Panamá con doblete

En el arranque de la segunda mitad, Panamá volvió a demostrar su contundencia ofensiva. Apenas al minuto 51, José Fajardo encontró nuevamente el camino al gol y firmó su doblete de la noche para ampliar la ventaja a 2-0 frente a Curazao.

Con dos anotaciones de diferencia, el equipo de Thomas Christiansen ganó confianza y buscó mantener el control de las acciones. Curazao, obligado a reaccionar, realizó modificaciones desde el banquillo con la intención de cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Al minuto 55, José Luis Rodríguez ingresó en sustitución de Ismael Díaz, mientras que el conjunto visitante también realizó ajustes para intentar acercarse en el marcador.

Pese a los intentos de Curazao, Panamá logró conservar la ventaja y selló una victoria de 2-0 en casa. De esta manera, el conjunto canalero consiguió su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League y aseguró su presencia en la Copa Oro 2027, con José Fajardo como la gran figura de la eliminatoria gracias a sus dos anotaciones.