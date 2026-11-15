México jugará el repechaje para la Copa Oro 2027 si no remonta ante Jamaica en la Nations League

La Selección Mexicana no solo se juega ante Jamaica su continuidad en la Liga de Naciones de Concacaf: también está en disputa su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Si el Tricolor no consigue remontar la eliminatoria de cuartos de final, tendrá que disputar las Prelims, una ronda de repechaje que definirá siete lugares para el torneo continental.

El equipo dirigido por Rafael Márquez perdió 3-2 en el partido de ida y necesita superar a Jamaica en la vuelta para avanzar a las semifinales. Los cuatro equipos que lleguen a esa instancia de la Liga A obtendrán automáticamente su boleto a la próxima edición de la Copa Oro.

En cambio, las selecciones que pierdan en los cuartos de final tendrán que buscar su clasificación mediante una serie adicional. Por ello, el resultado de la eliminatoria ante los caribeños tendrá consecuencias más allá de la participación mexicana en la Liga de Naciones.

¿Cómo se clasifican los equipos a la Copa Oro 2027?

De acuerdo con el reglamento de clasificación, los primeros ocho lugares de la Copa Oro se repartirán mediante los resultados de las Ligas A y B de la Concacaf. En la primera, los cuatro semifinalistas conseguirán su pase directo, mientras que en la segunda avanzarán los líderes de cada uno de los cuatro grupos.

La selección número 16 será Arabia Saudita, que participará como invitada, por lo que la ronda de repechaje entregará los lugares restantes para completar el torneo.

Los equipos que disputarán las Prelims serán:

Los cuatro países eliminados en los cuartos de final de la Liga A.

Los dos terceros lugares y los dos cuartos lugares de la fase de grupos de la Liga A.

Los cuatro ganadores del Play-In entre las Ligas A y C.

Los dos mejores segundos lugares de la fase de grupos de la Liga B.

El Play-In las Ligas A y C enfrentará a los dos equipos que terminen en quinto y sexto lugar de la Liga A con los tres líderes de grupo y el mejor segundo lugar de la Liga C. De esos cruces saldrán los cuatro últimos participantes de las Prelims.

¿Cuándo se jugará el repechaje de la Copa Oro?

Las Prelims están programadas para la fecha FIFA de marzo de 2027 y se disputarán mediante eliminatorias de ida y vuelta. Los 14 equipos participantes serán ordenados de acuerdo con la clasificación de Concacaf para determinar los enfrentamientos.

El primer lugar de esa clasificación se medirá ante el último de los 14 equipos, el segundo enfrentará al penúltimo y así sucesivamente, hasta completar las siete series. Las selecciones mejor ubicadas tendrán la ventaja de cerrar sus eliminatorias como locales.

De esta manera, México todavía puede conseguir su clasificación directa si supera a Jamaica y alcanza las semifinales de la Liga de Naciones. Si queda eliminado en cuartos de final, tendrá que disputar una nueva eliminatoria en marzo para conseguir su lugar en la Copa Oro 2027.