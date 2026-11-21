La espera para más de 40 millones de aficionados mexicanos de la NFL termina este domingo, cuando los San Francisco 49ers enfrenten a los Minnesota Vikings sobre el emparrillado del Estadio Banorte, cuatro años después de la última ocasión en que el país recibió un partido de temporada regular de la liga profesional más importante de futbol americano.

La NFL regresa a su mercado internacional más relevante y a la nación que concentra su mayor base de aficionados fuera de Estados Unidos. La dimensión de esa conexión está respaldada por la propia liga, que estima en 40 millones la comunidad mexicana de seguidores. No se trata solamente de una audiencia televisiva: durante décadas, el futbol americano ha construido en el país una cultura que reúne generaciones, comunidades y aficionados de distintas franquicias.

El partido marcará el sexto encuentro de temporada regular disputado en México. La historia comenzó el 2 de octubre de 2005, cuando los Arizona Cardinals derrotaron 31-14 a los San Francisco 49ers ante 103 mil 467 espectadores en el entonces Estadio Azteca. Aquella cita también hizo historia al convertirse en el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado fuera de Estados Unidos y estableció un récord de asistencia para un encuentro de fase regular.

Después llegaron los partidos de 2016, 2017, 2019 y 2022. En este último, San Francisco derrotó 38-10 a Arizona, en la visita más reciente al país. La pausa posterior respondió a los trabajos de remodelación del inmueble de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, el inmueble, que ahora lleva el nombre comercial de Estadio Banorte, volverá a recibir un duelo oficial de la NFL.

La relación entre México y la liga, sin embargo, tiene una historia más extensa. Si se incluyen los encuentros de exhibición y pretemporada, el país ha albergado partidos desde 1978 y suma doce juegos disputados antes de la cita de este domingo. El enfrentamiento entre 49ers y Vikings elevará el registro a trece.

Aunque México no es el país que más partidos de temporada regular ha recibido fuera de Estados Unidos —distinción que corresponde al Reino Unido, con 45 encuentros—, conserva un lugar pionero en la expansión internacional de la NFL: fue sede del primer partido oficial de temporada regular fuera de territorio estadounidense.

La expectativa por el regreso también se refleja en la demanda. Para este choque entre San Francisco y Minnesota se reportaron 2.2 millones de solicitudes de boletos, una cifra estimada a partir de la actividad en la fila virtual y el promedio de compra comunicado por Ticketmaster.

Además, el acuerdo para disputar partidos en México durante 2026, 2027 y 2028 confirma que la relación tendrá continuidad. La NFL no solamente regresa a un estadio renovado: vuelve a un país que ha convertido el futbol americano en una de sus grandes pasiones deportivas y que representa su mayor comunidad internacional.

Partidos de temporada regular

2/10/2005 San Francisco 14-31 Arizona (Estadio Azteca-103,467)

21/11/2016 Houston 20-27 Oakland (Estadio Azteca-76,473)

19/11/2017 New England 33-8 Oakland (Estadio Azteca-77,357)

18/11/2019 Kansas City 24-17 LA Chargers (Estadio Azteca-76,252)

21/11/2022 San Francisco 38-10 Arizona (Estadio Azteca-78,427)

22/11/2026 Minnesota vs. San Francisco (Estadio Banorte)

*Partido de 2018: Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Rams estaba programado para México, pero fue trasladado a Los Ángeles por las condiciones del césped del Estadio Azteca.

Partidos de exhibición y pretemporada

5/8/1978 New Orleans 14-7 Philadelphia (Estadio Ciudad de los Deportes-30,000)

15/8/1994 Houston 6-0 Dallas (Estadio Azteca-112,376)

5/8/1996 Kansas City 32-6 Dallas (Estadio Universitario, Monterrey-45,128)

4/8/1997 Miami 38-19 Denver (Estadio Azteca-104,629)

17/8/1998 New England 21-3 Dallas (Estadio Azteca-106,424)

19/8/2000 Indianapolis 24-23 Pittsburgh (Estadio Azteca-87,145)

27/8/2001 Dallas 21-6 Oakland (Estadio Azteca-88,309)

Asistencias históricas

112,376: Houston Oilers vs. Dallas Cowboys (1994 / Mayor asistencia registrada)

106,424 Patriots vs. Cowboys (1998)

104,629 Dolphins vs. Broncos (1997 / Tercera mayor asistencia histórica con participación del receptor mexicano Marco Martos).

103,467 49ers vs. Cardinals (2 de octubre de 2005 / Récord de temporada regular).