Respira el "Vasco". El Valencia de Aguirre consigue su segunda victoria ante Rayo Vallecano
El equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre salió momentáneamente de zona de descenso con 12 puntos en la clasificación de LaLiga, que disputa la jornada 13
La principal misión de Javier Aguirre al frente del Valencia está menos lejos que hace seis partidos que llegó a dirigir al equipo español.
El Valencia se impuso 1-0 al Rayo Vallecano este sábado en el Estadio de Vallecas, en Madrid y los tres puntos permitieron que el equipo del “Vasco” deje momentáneamente la zona de descenso.
En el inicio del partido Rayo Vallecano tuvo mayor iniciativa y volumen de juego con aproximaciones de peligro y remates al arco, frente a un Valencia ordenado -totalmente al estilo del “Vasco” Aguirre- que apostó por jugadas de contragolpe o a balón parado.
Cerca del final del primer tiempo, José Manuel Arias Copete conectó de cabeza al 41’, para adelantar a los visitantes en una acción validada por el VAR. En el complemento, el equipo local intensificó la presión con modificaciones ofensivas y acumuló mayor posesión y disparos totales que el conjunto de Valencia.
Sin embargo, la estrategia defensiva de Javier Aguirre resistió los embates madrileños hasta el silbatazo final para asegurar el 1-0 fuera de casa.
El resultado significó la segunda victoria para Javier en LaLiga desde que llegó al banquillo. Ahora suma dos empates, dos derrotas e igual número de victorias y alcanzó los 12 puntos para ubicarse momentáneamente en el puesto 17, apenas fuera de la zona de descenso.