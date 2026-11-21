La principal misión de Javier Aguirre al frente del Valencia está menos lejos que hace seis partidos que llegó a dirigir al equipo español.

El Valencia se impuso 1-0 al Rayo Vallecano este sábado en el Estadio de Vallecas, en Madrid y los tres puntos permitieron que el equipo del “Vasco” deje momentáneamente la zona de descenso.

En el inicio del partido Rayo Vallecano tuvo mayor iniciativa y volumen de juego con aproximaciones de peligro y remates al arco, frente a un Valencia ordenado -totalmente al estilo del “Vasco” Aguirre- que apostó por jugadas de contragolpe o a balón parado.

Cerca del final del primer tiempo, José Manuel Arias Copete conectó de cabeza al 41’, para adelantar a los visitantes en una acción validada por el VAR. En el complemento, el equipo local intensificó la presión con modificaciones ofensivas y acumuló mayor posesión y disparos totales que el conjunto de Valencia.

Sin embargo, la estrategia defensiva de Javier Aguirre resistió los embates madrileños hasta el silbatazo final para asegurar el 1-0 fuera de casa.

El resultado significó la segunda victoria para Javier en LaLiga desde que llegó al banquillo. Ahora suma dos empates, dos derrotas e igual número de victorias y alcanzó los 12 puntos para ubicarse momentáneamente en el puesto 17, apenas fuera de la zona de descenso.