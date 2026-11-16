Cuauhtémoc Blanco alza la mano para dirigir a la Selección Mexicana

Cuauhtémoc Blanco fue de esos futbolistas que aparecen pocas veces en México. Con talento, personalidad y liderazgo, dejó una huella imborrable en la cancha. El ídolo americanista sabe que todo lo que construyó en el futbol no será suficiente para triunfar como entrenador, pero quiere comenzar una nueva historia y tiene dos objetivos muy claros: dirigir al América y a la Selección Mexicana.

El Divo de Tepito no tiene prisa por llegar a la cima, pero sí muchas ganas de comenzar. Su intención es iniciar en enero de 2027 un curso para convertirse en director técnico, completar su preparación en nueve meses y después empezar a picar piedra en los banquillos.

"Espero el próximo año ya dirigir. Voy a empezar el curso de entrenador en enero y espero terminarlo en nueve meses. Hay que empezar desde abajo, picar piedra, pero quiero dirigir al América y a la Selección Mexicana. Hay que pensar en grande", expresó durante su presencia en el partido de leyendas entre América y Atlético de Madrid, que terminó con victoria de los españoles por 3-1.

Llevar al banquillo las virtudes que lo hicieron destacar como futbolista representa un desafío completamente distinto. El ejemplo más claro y reciente es Rafael Márquez, quien tuvo una brillante carrera como jugador y ahora enfrenta dificultades en su proceso al frente de la Selección Mexicana.

En el mismo encuentro, Blanco también fue cuestionado por la derrota del Tricolor ante Jamaica en Kingston, resultado que dejó malas sensaciones en el entorno nacional.

"Mal, nunca hemos visto una selección así. Ojalá los chavos se pongan las pilas, son chavos que tienen que aprender, pero, lo más importante, no puedes perder el orgullo, el hambre de correr, de luchar, de darle un patada a un cabrón, porque al final así es, de tirarte de cabeza. Ojalá ellos aprendan y vean los errores que cometieron", señaló.

Blanco quiere pensar en grande, pero sabe que antes de llegar a los escenarios que más anhela tendrá que recorrer un largo camino que apenas está por comenzar.