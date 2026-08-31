Balón de Oro 2026: Cuándo revelan la lista de nominados, cómo es la votación y quiénes son favoritos

A menos de 2 meses, el 26 de octubre, se llevará a cabo la 70° edición del Balón de Oro en Londres, Inglaterra. La organización anunció que el día 8 de septiembre se darán a conocer las listas de nominados de todas las categorías a premiar que reconoce a los máximos referentes del futbol durante el año.

Categorías y número de nominaciones

La ceremonia distingue a jugadores/as, entrenadores/as y clubes en 12 categorías, siendo el galardón máximo el Balón de Oro masculino y femenino. Así pues, por cada categoría se seleccionan a cierto número de candidatos al premio, por quienes el jurado tendrá que votar.

Balón de Oro (masculino y femenino): 30 nominados por categoría.

Trofeo Kopa (Mejor Jugador/a Joven): 10 nominados en varonil y 5 en femenil.

Trofeo Yashin (Mejor Portero/a): 10 nominados en varonil y 5 en femenil.

Trofeo Johan Cruyff (Entrenador/a del Año): 5 nominados por categoría.

Trofeo Gerd Müller (Mejor Delantero/a): 10 nominados en varonil y 5 en femenil.

Club del Año: 5 nominados por categoría.

Sistema de votación

Una vez que este 8 de septiembre se publiquen los nominados, el jurado de periodistas especializados compuesto por un representante por país que se encuentre en el Top 100 del ranking de la FIFA (varonil) y Top 50 (femenil) tendrá que emitir sus votos.

Entre los criterios según el Balón de Oro para hacer la votación están:

Rendimiento individual y decisivo.

Logros colectivos y trofeos ganados.

Clase y juego limpio (dentro y fuera de la cancha).

De este modo, el votante tendrá que catalogar a 10 jugadores otorgándole 15 puntos a su favorito y así consecutivamente hasta darle 1 punto al décimo de su selección. Puesto que, quien consiga la mayor cantidad de puntos será acreedor al galardón.

Candidatos/as a seguir para el Balón de Oro

Este año entre los favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 masculino están los futbolistas Harry Kane, Messi, Mbappé, Rodri, Lamine Yamal, Dembélé, Haaland, Jude Bellingham, entre otros.

Harry Kane se posiciona como uno de los máximos favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 tras una temporada destacada con el Bayern de Múnich. Reuters

Y para la categoría femenina están las jugadoras Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Alessia Russo, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Claudia Pina, Ewa Pajor, Pernille Harder, entre otras.