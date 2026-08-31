Balón de Oro 2026: Cuándo revelan la lista de nominados, cómo es la votación y quiénes son favoritos
El próximo 8 de septiembre se revelarán los candidatos para la 70° edición del Balón de Oro. Conoce cómo votará el jurado y qué figuras son favoritas para la gala de octubre en Londres
A menos de 2 meses, el 26 de octubre, se llevará a cabo la 70° edición del Balón de Oro en Londres, Inglaterra. La organización anunció que el día 8 de septiembre se darán a conocer las listas de nominados de todas las categorías a premiar que reconoce a los máximos referentes del futbol durante el año.
Categorías y número de nominaciones
La ceremonia distingue a jugadores/as, entrenadores/as y clubes en 12 categorías, siendo el galardón máximo el Balón de Oro masculino y femenino. Así pues, por cada categoría se seleccionan a cierto número de candidatos al premio, por quienes el jurado tendrá que votar.
- Balón de Oro (masculino y femenino): 30 nominados por categoría.
- Trofeo Kopa (Mejor Jugador/a Joven): 10 nominados en varonil y 5 en femenil.
- Trofeo Yashin (Mejor Portero/a): 10 nominados en varonil y 5 en femenil.
- Trofeo Johan Cruyff (Entrenador/a del Año): 5 nominados por categoría.
- Trofeo Gerd Müller (Mejor Delantero/a): 10 nominados en varonil y 5 en femenil.
- Club del Año: 5 nominados por categoría.
Sistema de votación
Una vez que este 8 de septiembre se publiquen los nominados, el jurado de periodistas especializados compuesto por un representante por país que se encuentre en el Top 100 del ranking de la FIFA (varonil) y Top 50 (femenil) tendrá que emitir sus votos.
Entre los criterios según el Balón de Oro para hacer la votación están:
- Rendimiento individual y decisivo.
- Logros colectivos y trofeos ganados.
- Clase y juego limpio (dentro y fuera de la cancha).
De este modo, el votante tendrá que catalogar a 10 jugadores otorgándole 15 puntos a su favorito y así consecutivamente hasta darle 1 punto al décimo de su selección. Puesto que, quien consiga la mayor cantidad de puntos será acreedor al galardón.
Candidatos/as a seguir para el Balón de Oro
Este año entre los favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 masculino están los futbolistas Harry Kane, Messi, Mbappé, Rodri, Lamine Yamal, Dembélé, Haaland, Jude Bellingham, entre otros.
Y para la categoría femenina están las jugadoras Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Alessia Russo, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Claudia Pina, Ewa Pajor, Pernille Harder, entre otras.