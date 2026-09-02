Cruz Azul busca apagar el ruido con un asado y buen ambiente en La Noria

Después de días en los que el ruido alrededor del vestidor de Cruz Azul creció más de lo habitual, en La Noria decidieron cambiar los reflectores por el fuego de la parrilla. El objetivo fue sencillo: convivir, relajarse y fortalecer al grupo antes de lo que viene en el torneo

La Máquina venía de una racha de tres partidos sin ganar, situación que alimentó versiones sobre un vestidor que no atravesaba su mejor momento y hasta rumores sobre cierta incomodidad con Joel Huiqui. Sin embargo, el triunfo 1-3 ante Necaxa sirvió como una bocanada de aire y permitió que el ambiente recuperara algo de tranquilidad.

Y si había que despejar la cabeza, qué mejor que hacerlo alrededor de un buen corte de carne, un mate y una charla entre compañeros.

La convivencia se realizó en las instalaciones del club, en un momento que sirvió para bajar las revoluciones, dejar de lado por unas horas la presión de los resultados y, hacer grupo. Porque en el futbol, muchas veces, también se construye un vestidor lejos de la cancha.

Dentro de ese contexto está Erik Lira, quien atraviesa un momento complicado después de que se cayera su fichaje al Mónaco de la Ligue 1. El mediocampista ya había avanzado en el proceso para emigrar a Europa, pero la operación no pudo concretarse, por lo que ahora deberá volver a enfocarse en Cruz Azul.

Además, el equipo ya cuenta con una nueva cara. Alan Mozo completó su segundo entrenamiento con el plantel y comienza a integrarse a la dinámica celeste.

Así transcurren los días en Cruz Azul: entre resultados que empiezan a acomodarse, historias individuales que pesan y un vestidor que busca mantenerse unido. Un asado no resuelve todo, pero un buen corte, un mate y unas horas de convivencia tampoco le hacen daño a nadie.

Ahora viene la prueba en la cancha. Este domingo, Cruz Azul enfrenta a Santos Laguna, con la misión de confirmar que el triunfo ante Necaxa no fue solamente un respiro, sino el inicio de una nueva etapa.