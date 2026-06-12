El mundo destaca a México y el nivel de Sudáfrica en el Mundial

La inauguración del Mundial generó varias reacciones en el mundo, después del triunfo de México de 2-1 sobre Sudáfrica en actividad del Grupo A. En España señalaron que los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre hicieron bailar el Estadio CDMX, mientras que en Argentina destacaron que la Selección Mexicana puso fin a su “maldición”.

“México hace bailar al Estadio CDMX con un buen triunfo en el inicio de ‘su’ Mundial”, fue cómo tituló el diario Marca la crónica del partido. El diario resaltó que la Selección cumplió ante una débil rival, que apenas inquietó el once de Javier Aguirre. Destacó el primer tiempo y el hecho de que un “español” fuera el mejor con el balón: “El bético Álvaro Fidalgo, asturiano de nacimiento, era el mejor con la pelota y hacía bailar a los sudafricanos con un dominio de la posesión que nadie tenía en el campo”.

La prensa mundial destacó la victoria de México y lo que hicieron los 'Bafana Bafana' sobre la cancha Eduardo Jiménez

“La maldición que rompió México con el triunfo de Sudáfrica”, tituló el diario Olé. Destacó el primer triunfo de la Selección Mexicana en un debut en el Mundial. “Nunca había logrado ganar en su estreno. Había empates, derrotas y varias frustraciones acumuladas cada vez que le tocaba abrir la Copa del Mundo. Hasta este jueves”.

Por su parte, The New York Times destacó el ambiente electrizante en el Estadio CDMX, la pasión de los aficionados y mencionó las manifestaciones que hubo en las inmediaciones del inmueble. Asimismo, destacó que la final hubiera sido en este mismo recinto.

A su vez, O’ Globo elogió la historia que tiene el Estadio CDMX y asimismo destacó los hechos que se suscitaron fuera de él. Además, en otro artículo resaltó lo que pasó con el árbitro Wilton Pereira Sampaio por el inglés que mostró en el partido entre México y Sudáfrica. A su vez, destacó la fiesta mexicana que hubo en varias partes del país.

En Portugal señalaron que México tuvo una victoria muy justa en el inicio del Mundial Eduardo Jiménez

“Una victoria muy justa”, publicó el diario Récord de Portugal. Consideraron que Sudáfrica ofreció una actuación para el olvido y resaltó las tres expulsiones que hubo en el partido. “Si los Bafana Bafana continúan así, tendrán serias dificultades, incluso para luchar por el tercer lugar del grupo”.

“México tuvo un exitoso comienzo”, señaló L’Equipe. Destacó que, a pesar de las tensiones sociales, se tuvo un éxito inicio y destacó el ambiente que hubo en el Estadio CDMX.

“México hace los deberes en su casa: abre el Mundial con un triunfo sobre la discreta Sudáfrica”, tituló La Tercera de Chile. El medio subrayó los chiflidos que hicieron los aficionados y la calma que tuvo el Tricolor con el gol de Raúl Jiménez. “Sudáfrica mantuvo su tónica inofensiva y mostró serias grietas defensivas”.