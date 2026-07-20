Españoles piden pelea entre Paredes y Gavi en La Velada del Año VII

Tras la épica victoria de España en el Mundial 2026, los festejos en el campo se tiñeron de polémica.

Durante la celebración de los jugadores españoles, un conato de bronca iniciado por Leandro Paredes en el campo del MetLife Stadium generó tensión.

El argentino había agredido a Eric García tras el pitido final, y Gavi salió rápidamente en defensa de su compañero, enfrentándose con vehemencia al jugador de Argentina.

Leandro Paredes empujó a Gavi al finalizar el partido. IMAGN IMAGES via Reuters

Este incidente, que ya había empañado el final del partido, reapareció en el ambiente festivo, recordando a todos los presentes la intensidad con la que se vivió la final entre España y Argentina.

Pancarta viral: “Velada del Año VII: Paredes vs Gavi”

En medio de los festejos de la Selección de España por el campeonato del mundo, los aficionados sacaron un llamativo cartel que rápidamente se hizo viral.

El mensaje era claro: “Velada del Año VII: Paredes vs Gavi”. Según el video publicado por Mundo Deportivo, varios jugadores, entre ellos Lamine Yamal y Fabián Ruiz, reaccionaron al ver la pancarta.

Lamine no dudó y respondió con un “Nos vemos”, invitando incluso a Ibai Llanos a organizar el combate en la próxima edición del evento de boxeo.

La pancarta captó la atención de miles de seguidores que revivían el cruce entre Paredes (quien también se enfrentó con otros jugadores españoles) y Gavi, quien defendió con carácter a sus compañeros.

El carácter fuerte de Gavi

Gavi siempre ha destacado por su temperamento competitivo y su entrega total en cada partido.

En esta ocasión, su intervención no fue una excepción: salió en defensa de Eric García y del resto de sus compañeros de la selección española ante la provocación de Paredes.