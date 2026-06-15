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Mundial 2026: Minuto a minuto del partido España vs Cabo Verde

Sigue con nosotros el debut de España en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Cabo Verde. 

Por: Eduardo Cristobal Colin

España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde
España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo VerdeRedes Sociales
Bandera de España
ESPAÑA
00
CABO VERDE
Bandera de Cabo Verde
INICIA EL CAMINO DE ESPAÑA
MEDIO TIEMPO
10:50 HrsMEDIO TIEMPO

España no ha podido abrir el marcador, comenzó flojo, pero tuvo grandes oportunidades. El portero de Cabo Verde hizo tres grandes atajadas.

10:48 HrsOTRA DE VOZINHA

Minuto 47: Laporte cabeceó un centro y el arquero de Cabo Verde volvió a salvar su arco. Ya lleva tres buenas atajadas.

10:46 HrsCERCA FERRAN TORRES

Minuto 45: Ferran Torres se encontró una pelota en el área, disparó, pero el arquero controló de buena manera. 

10:40 HrsCERCA ESPAÑA

Minuto 39: Apareció primero Ferran Torres, su cabezazo dio en el travesaño, en el rebote, Oryazabal disparó, pero el portero de Cabo Verde mandó a tiro de esquina.

10:37 HrsAVISA ESPAÑA

Minuto 36: Por fin apareció La Roja. Pedri filtra para Cucurella, manda recentró y en el rebote, el propio jugador del Barcelona mandó por arriba. Se señaló fuera de lugar previo.

10:31 HrsNADIE MARCA EL RITMO

Minuto 30: España no ha podido descifrar como romper la defensa de Cabo Verde y se mantiene el partido sin anotaciones. 

10:27 HrsSE REANUDA EL PARTIDO

Minuto 26: Después de la pausa de hidratación, se reanuda el partido. 

10:24 HrsPAUSA DE HIDRATACIÓN

Minuto 23: El partido entra en la pausa de hidratación

10:20 HrsSIN IDEAS PARA LA ROJA

Minuto 20: A España le está costando mucho el partido. No ha podido generar jugadas y parece un equipo muy lento.  

10:16 HrsPRIMERA TARJETA AMARILLA

Minuto 15: Lopes Cabral le dio un golpe en el rostro a Marcos Llorente y el árbitro le sacó la primera tarjeta amarilla

10:16 HrsPRIMERA DE PEDRI

Minuto 15: Cabo Verde están bien parado en defensa y Pedri sacó un disparo, aunque sin fuerza.

10:12 HrsSALVA PICO

Minuto 12:Gran centro de Pedri desde la derecha, pero el defensa de Cabo Verde desvió y mandó a saque de banda. 

10:09 HrsESPAÑA NO PUEDE

En 8 minutos de partido, hay mucha posesión de España, pero hasta el momento, no han generado peligro en el arco de Cabo Verde.

10:03 HrsCABO VERDE TRATA DE JUGAR

En 5 minutos, Cabo Verde se planta bien en defensa y trata de salir al contragolpe, aunque no ha tenido éxito. 

10:00 HrsCONTROL DE ESPAÑA

Primeros dos minutos del partido y como era de esperarse, España arranca dominando el partido. 

09:59 HrsINICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre España y Cabo Verde del Grupo H, inician. 

09:52 HrsEL PROTOCOLO DE LOS HIMNOS

En la cancha de Atlanta ya suenan los himnos de España y Cabo Verde para arrancar el partido. 

09:46 HrsDATO CURIOSO

El Estadio de Atlanta es el único que no pudo cubrir el patrocinador principal del inmueble, la gran estrella que se encuentra en el techo, esto porque al hacerlo habrían dañado la estructura, así que decidieron mantenerlo. Las imágenes áreas tendrán edición. 

El Estadio Atlanta en el Mundial 2026.
El Estadio Atlanta en el Mundial 2026.REUTERS
09:42 HrsASÍ LLEGÓ YAMAL

Esta fue la forma en que Yamal llegó al partido. Por ahora deberá mantenerse en el banquillo. 

09:35 HrsYAMAL AUSENTE 

Lamine Yamal no se encuentra en el 11 titular, será parte del equipo pero en la banca. 

09:30 HrsCALIENTAN

Ambos equipos ya cumplieron con el calentamiento y se alistan para el partido que iniciará en 25 minutos. 

09:28 HrsALINEACIÓN ESPAÑA

Este es el 11 con el que España salta a la cancha para su partido de debut. 

09:27 HrsINICIA EL CAMINO MUNDIALISTA

Vamos con la actividad del grupo H con el partido entre España y Cabo Verde que se realizará a las 10 de la mañana. 

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