Mundial 2026: Minuto a minuto del partido España vs Cabo Verde
Sigue con nosotros el debut de España en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Cabo Verde.
INICIA EL CAMINO DE ESPAÑA
España no ha podido abrir el marcador, comenzó flojo, pero tuvo grandes oportunidades. El portero de Cabo Verde hizo tres grandes atajadas.
Minuto 47: Laporte cabeceó un centro y el arquero de Cabo Verde volvió a salvar su arco. Ya lleva tres buenas atajadas.
Minuto 45: Ferran Torres se encontró una pelota en el área, disparó, pero el arquero controló de buena manera.
Minuto 39: Apareció primero Ferran Torres, su cabezazo dio en el travesaño, en el rebote, Oryazabal disparó, pero el portero de Cabo Verde mandó a tiro de esquina.
Minuto 36: Por fin apareció La Roja. Pedri filtra para Cucurella, manda recentró y en el rebote, el propio jugador del Barcelona mandó por arriba. Se señaló fuera de lugar previo.
Minuto 30: España no ha podido descifrar como romper la defensa de Cabo Verde y se mantiene el partido sin anotaciones.
Minuto 26: Después de la pausa de hidratación, se reanuda el partido.
Minuto 23: El partido entra en la pausa de hidratación
Minuto 20: A España le está costando mucho el partido. No ha podido generar jugadas y parece un equipo muy lento.
Minuto 15: Lopes Cabral le dio un golpe en el rostro a Marcos Llorente y el árbitro le sacó la primera tarjeta amarilla
Minuto 15: Cabo Verde están bien parado en defensa y Pedri sacó un disparo, aunque sin fuerza.
Minuto 12:Gran centro de Pedri desde la derecha, pero el defensa de Cabo Verde desvió y mandó a saque de banda.
En 8 minutos de partido, hay mucha posesión de España, pero hasta el momento, no han generado peligro en el arco de Cabo Verde.
En 5 minutos, Cabo Verde se planta bien en defensa y trata de salir al contragolpe, aunque no ha tenido éxito.
Primeros dos minutos del partido y como era de esperarse, España arranca dominando el partido.
Los primeros 45 minutos del partido entre España y Cabo Verde del Grupo H, inician.
En la cancha de Atlanta ya suenan los himnos de España y Cabo Verde para arrancar el partido.
El Estadio de Atlanta es el único que no pudo cubrir el patrocinador principal del inmueble, la gran estrella que se encuentra en el techo, esto porque al hacerlo habrían dañado la estructura, así que decidieron mantenerlo. Las imágenes áreas tendrán edición.
Esta fue la forma en que Yamal llegó al partido. Por ahora deberá mantenerse en el banquillo.
Lamine Yamal no se encuentra en el 11 titular, será parte del equipo pero en la banca.
Ambos equipos ya cumplieron con el calentamiento y se alistan para el partido que iniciará en 25 minutos.
Este es el 11 con el que España salta a la cancha para su partido de debut.
Vamos con la actividad del grupo H con el partido entre España y Cabo Verde que se realizará a las 10 de la mañana.