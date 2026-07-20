¿Qué edad tendrán los campeones con España en el Mundial 2030?

España se coronó como campeón del mundo por segunda vez en su historia con una base de jugadores jóvenes acompañados por elementos de experiencia que podrían no aparecer en el Mundial 2030, mismo en el que La Roja fungirá como anfitrión.

Con gol de Ferran Torres en el minuto 106 del compromiso, España derrotó 1-0 a Argentina y logró convertirse en una nueva nación que ostenta, al menos, dos Copas del Mundo, sumándose a Francia (2), Uruguay (2), Argentina (3), Alemania (4), Italia (4) y Brasil (5).

Poniendo la mira en 2030, donde intentarán algo pocas veces visto en la historia, España llegará como uno de los máximos favoritos para consagrarse como monarca y unirse a la selecta lista de bicampeones en las Copas del Mundo.

Lamine Yamal celebrando su título del mundo con España Reuters

De cara a la siguiente edición, España llegará con un promedio de edad de 30.26 años poniendo en duda la participación de ciertos jugadores que estarían en el borde de representar de nueva cuenta al conjunto comandado por Luis de la Fuente.

Estos son los 26 convocados por España para el Mundial 2026 y las edades que tendrán para el Mundial 2030:

Unai Simón / 33 años.

David Raya / 34 años.

Joan García / 29 años.

Marc Publill / 27 años.

Marcos Llorente / 35 años.

Marc Cucurella / 31 años.

Pau Cubarsí / 23 años.

Eric García / 29 años.

Aymeric Laporte / 36 años.

Pedro Porro / 30 años.

Alejandro Grimaldo / 34 años.

Martín Zubimendi / 31 años.

Rodri / 34 años.

Fabián Ruiz / 34 años.

Dani Olmo / 28 años.

Gavi / 25 años.

Pedri / 27 años.

Yéremi Pino / 27 años.

Víctor Muñoz / 27 años.

Iñaki Williams / 28 años.

Mikel Merino / 34 años.

Mikel Oyarzabal / 33 años.

Álex Baena / 28 años.

Borja Iglesias / 37 años.

Ferran Torres / 30 años.

Lamine Yamal / 23 años.

BFG