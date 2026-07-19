España conquista la Copa del Mundo con el récord de menos goles recibidos por un campeón

La Selección de España conquistó la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Argentina en los tiempos extra con un gol de Ferran Torres, resultado con el que consiguió el segundo título mundial de su historia.

Aunque la anotación del delantero del FC Barcelona definió la final, gran parte del éxito de la Roja estuvo sustentado en su solidez defensiva. El equipo dirigido por España cerró el torneo con apenas un gol recibido, una cifra que le permitió establecer un nuevo récord entre los campeones de la Copa del Mundo.

España rompe su propia marca defensiva

Con un solo gol recibido durante toda la competencia, España se convirtió en la selección campeona con la mejor defensa en la historia de los Mundiales.

La marca anterior también pertenecía al conjunto español. En Sudáfrica 2010, cuando consiguió su primer campeonato del mundo, recibió únicamente dos anotaciones, registro que compartía con Francia, campeona en 1998, e Italia, que levantó el trofeo en Alemania 2006.

En aquella edición, España permitió un gol en la derrota frente a Suiza durante la fase de grupos y otro más en la victoria sobre Chile.

En la Copa del Mundo 2026, la única anotación que recibió llegó en los cuartos de final frente a Bélgica, partido que terminó con victoria española por 2-1.

Después de ese encuentro, la selección mantuvo su portería invicta hasta la final, lo que le permitió cerrar el torneo con el mejor registro defensivo conseguido por un campeón del mundo.

Unai Simón fue factor en el título de España. REUTERS

Unai Simón se quedó con el Guante de Oro

El rendimiento defensivo de España también tuvo como protagonista a Unai Simón, quien fue reconocido con el Guante de Oro como el mejor portero de la Copa del Mundo 2026.

Durante el torneo, el guardameta español estableció un nuevo récord de minutos consecutivos sin recibir gol en Copas del Mundo. La racha concluyó con la anotación de Bélgica en los cuartos de final y quedó fijada en 649 minutos, tomando en cuenta los encuentros disputados entre Qatar 2022 y la edición de 2026.

Con esa cifra superó la marca de 517 minutos que pertenecía a Walter Zenga, aunque el italiano mantiene la mayor racha en una misma Copa del Mundo.

Las actuaciones de Unai Simón y el desempeño colectivo de la defensa fueron determinantes para que España levantara su segunda Copa del Mundo y estableciera una nueva referencia defensiva entre todos los campeones del torneo.