Inglaterra analiza apelar la expulsión de Jarell Quansah tras la polémica roja ante México

La Federación Inglesa de Futbol estudia la posibilidad de apelar la tarjeta roja de Jarell Quansah, quien fue expulsado durante el triunfo por 3-2 sobre la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial 2026, de acuerdo con información de ESPN.

El defensor del Bayer Leverkusen vio la tarjeta roja al minuto 54, luego de que el árbitro revisó en el VAR una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo. La expulsión obligó a Inglaterra a disputar los últimos 36 minutos del encuentro con un hombre menos, aunque consiguió resistir la reacción mexicana para asegurar su pase a los Cuartos de Final, donde enfrentará a Noruega el próximo sábado en Miami.

De mantenerse la sanción, Quansah se perdería ese compromiso. Sin embargo, fuentes consultadas por ESPN señalaron que la Football Association (FA) analiza sus alternativas para intentar revertir el castigo.

El caso tomó fuerza después de que la FIFA anuló recientemente la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien quedó habilitado para disputar los Octavos de Final tras una controvertida intervención que derivó en la revocación de su castigo.

Tras el encuentro frente a México, el seleccionador inglés Thomas Tuchel ironizó sobre esa situación al ser cuestionado sobre una posible apelación.

"Quizá. Ese sería un buen comienzo", respondió entre risas cuando le preguntaron si tendría que hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar eliminar la suspensión de Quansah.

Más allá de la broma, el técnico alemán expresó su inconformidad por el precedente que considera abrió la decisión tomada en el caso de Balogun.

"¿Dónde empieza y dónde termina esto ahora? ¿Podemos revertirla o no podemos revertirla? ¿Qué está pasando? La pregunta que hago es dónde está el límite. Yo no tengo la respuesta", declaró.

El estratega también cuestionó cuál será el criterio para futuras apelaciones, al considerar que el proceso podría abrir la puerta para impugnar prácticamente cualquier decisión arbitral.

La situación no es exclusiva de Inglaterra. Este mismo lunes, la Federación Francesa de Futbol confirmó que también presentó recursos para intentar retirar las tres tarjetas amarillas recibidas por Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola durante el duelo de Octavos de Final frente a Paraguay.

Guy Stephan, auxiliar de Didier Deschamps, confirmó la medida.

"Sí, la FFF apeló. Sobre esa tarjeta y también sobre las otras tarjetas amarillas. Sobre las tres", aseguró.

Así, la polémica sobre las revisiones disciplinarias y el alcance de las apelaciones comienza a convertirse en uno de los temas más debatidos en la recta final del Mundial 2026, mientras Inglaterra espera conocer si Jarell Quansah podrá estar disponible para el choque frente a Noruega.