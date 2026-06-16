Cristiano Ronaldo y Portugal se quedan sin DT; Roberto Martínez apunta a salir 

La Selección de Portugal, una de las favoritas en el Grupo K del Mundial 2026, encara su primer partido del torneo en Houston contra la República Democrática del Congo.

Los Lusos llegan tras una clasificación impecable, con una ofensiva demoledora y con figuras como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes en gran forma.

Roberto Martínez dirigiendo un partido con Portugal REUTERS

Congo regresa a un Mundial después de más de 50 años y buscará dar la sorpresa tras clasificar vía repechaje. Sin embargo, Portugal parte como amplia favorita en un duelo que servirá para medir el estado de forma del equipo en la fase de grupos.

Roberto Martínez podría dejar Portugal tras el Mundial

Según el periodista Ben Jacobs, Roberto Martínez no renovará su contrato con la Federación Portuguesa de Futbol y se espera que abandone el cargo una vez concluido el Mundial 2026.

Su vínculo actual finaliza en julio de 2026, y el técnico español ya habría tomado la decisión de no extenderlo.

Roberto Martínez dejará Portugal después de este Mundial independientemente de cómo rinda el equipo. Martínez ya ha decidido no renovar su contrato, que expira tras el torneo”, escribió.

Esta posible salida ha generado interés en clubes, especialmente en el Manchester United, donde Martínez ha sido discutido internamente como opción para el banquillo.

A pesar, aún no decide qué hacer después, ya que también existe la posibilidad de tomar las riendas de otra selección.

La noticia llega en un momento clave para Portugal, que aspira a su primer título mundial y que apenas hará su debut en el certamen.

Cristiano Ronaldo destacó la generación actual de la selección de Portugal Reuters

La gestión de Roberto Martínez al frente de Portugal

Roberto Martínez asumió como seleccionador de Portugal en 2023, en reemplazo de Fernando Santos. Su llegada representó un cambio de estilo tras la era de Santos, apostando por un futbol más ofensivo y de posesión, con énfasis en la generación dorada portuguesa.

Su desempeño ha sido destacado: en 40 partidos, acumula un récord de 30 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con un porcentaje de victorias cercano al 70%, el más alto en la historia reciente de la selección.

Logros clave incluyen el título de la UEFA Nations League 2025 (derrotando a España en la final) y una buena campaña en la Euro 2024, donde llegaron a cuartos de final.

Aunque no ha logrado aún un título mayor en torneos de selecciones absolutas como el Mundial o la Euro, ha consolidado al equipo como uno de los más competitivos del mundo, gestionando con éxito figuras como Ronaldo y potenciando a talentos emergentes.