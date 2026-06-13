Selección de Portugal usará brazaletes especiales en el Mundial en memoria de Diogo Jota

En conferencia de prensa previo a su debut en la Copa del Mundo, el mediocampista de la Selección de Portugal, Vitinha, confirmó que el combinado lusitano rendirá un emotivo homenaje a Diogo Jota. Los futbolistas de la escuadra europea portarán brazaletes especiales durante sus compromisos, un símbolo de profunda unidad, luto y respeto hacia el exdelantero.

El atacante del Liverpool, quien falleció trágicamente a los 28 años en un accidente automovilístico en España, dejó una huella imborrable en el vestuario. Este tributo busca mantener vivo su recuerdo y su espíritu competitivo en cada minuto que juegue la escuadra portuguesa en el torneo más importante del planeta.

El debut mundialista estará marcado por el recuerdo de Jota

El primer partido de los dirigidos por Roberto Martínez en la justa norteamericana ante la República Democrática del Congo será el escenario donde se estrene este distintivo. Para el grupo liderado en la cancha por Cristiano Ronaldo, portar este brazalete representa una conexión emocional directa con quien fuera una pieza clave del proceso de la selección portuguesa.

No diría que somos los favoritos, tenemos mucha calidad y capacidad para llegar lejos en el torneo", señaló Vitinha, destacando que el grupo se encuentra motivado y enfocado en entregar una actuación digna del legado de su excompañero.

Un mandato presidencial: Ganar la Copa del Mundo en su honor

Este nuevo gesto se suma a una serie de conmemoraciones que la Federación Portuguesa de Fútbol ha impulsado en los últimos meses. El impacto de la pérdida ha calado tan hondo en el país que incluso el presidente de la nación, António José Seguro, solicitó de manera formal y solemne al plantel conquistar el "trofeo que falta" para dedicárselo a la memoria de Diogo Jota.

Más allá del resultado en la cancha o las complejidades logísticas del torneo, Portugal ha transformado su participación mundialista en una auténtica misión inspiracional, donde la figura de Jota los acompañará como un jugador más en la búsqueda de la gloria eterna.