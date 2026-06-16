Mundial 2026: Neymar entrena con Brasil, pero su regreso ante Haití no está garantizado

Neymar ofreció un rayo de esperanza a la selección de Brasil durante su concentración en Estados Unidos. El astro de 34 años realizó trabajo físico sobre el campo por primera vez desde su lesión, aunque todavía no se ha integrado a los ejercicios tácticos con el resto del plantel.

A pesar de este avance, su participación en el partido del próximo viernes frente a Haití luce poco probable, por lo que sigue siendo una incógnita cuándo estará disponible para el Mundial 2026, torneo en el que el equipo brasileño busca retomar el camino tras su reciente empate contra Marruecos.

"En un paso más de su proceso de recuperación física, Neymar entrenó hoy en el césped del CT (centro de entrenamiento) de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey", informó la Confederación Brasileña de Futbol.

La organización divulgó en redes sociales videos de Neymar en carrera sobre el campo de juego, trabajando al margen del resto del grupo.

"Estamos rezando para que se recupere al 100%, porque cuando esté al 100% será alguien que nos va a ayudar mucho", dijo este martes en rueda de prensa uno de sus compañeros en la selección brasileña, el lateral izquierdo Douglas Santos.

"Esperamos que esté listo lo más rápidamente posible", agregó el zaguero. Douglas Santos formó parte del equipo que, liderado por Neymar, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

¿En qué consiste su lesión y por qué tarda tanto su regreso?

Neymar Jr. enfrenta un obstáculo físico que desde hace meses encendió las alarmas en Brasil. La lesión actual del atacante es un desgarro muscular de grado 2 en el gemelo de su pierna derecha. Esta dolencia implica una rotura parcial de las fibras musculares (entre el 10% y el 50% del tejido).

Neymar, amigo del balón. AFP

La estrella de la verdeamarela se lastimó el 17 de mayo en un partido con el Santos FC. Aunque inicialmente se reportó como un edema leve, los estudios profundos de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmaron la rotura fibrilar.

El cuerpo técnico liderado por el italiano Carlo Ancelotti prefiere no arriesgarlo en la fase de grupos (en la quue ya se perdió el duelo ante Marruecos y probablemente no vea acción contra Haití). El plan médico es llevarlo con calma para que reaparezca completamente recuperado a partir de los octavos de final.