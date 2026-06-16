¡Va por el quinto! Neymar Jr. confirma que será papá con Bruna Biancardi

La familia de Neymar Jr. sigue creciendo. El futbolista brasileño y su pareja, la modelo e influencer Bruna Biancardi, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que esperan un nuevo bebé, una noticia que confirmó que el astro del futbol está a punto de convertirse en padre por quinta vez.

Así fue la emotiva revelación de género del nuevo bebé de Neymar

La pareja compartió la feliz noticia a través de un emotivo video publicado en Instagram, donde también revelaron el sexo del bebé en compañía de sus seres queridos.

La pareja compartió un emotivo video para revelar el sexo de su próximo bebé. IG brunabiancardi

Tenemos algunas noticias para compartir con ustedes”, escribieron Neymar y Bruna junto a las imágenes que muestran una divertida dinámica para descubrir si el bebé sería niño o niña.

La revelación ocurrió durante una reunión familiar realizada en Estados Unidos. En el video, Neymar, Bruna, el hijo mayor del futbolista, Davi Lucca, y la pequeña Mavie aparecen vestidos de blanco y con los ojos vendados mientras participan en una actividad que terminaría revelando el esperado secreto.

¿Neymar será padre de una niña o niño?

Después de una cuenta regresiva, la imagen pasó del blanco y negro al color y la sorpresa fue inmediata: la pintura rosa cubría a toda la familia. La emoción estalló entre abrazos, gritos y aplausos al descubrir que el bebé en camino será una niña.

El futbolista celebró con entusiasmo al descubrir que tendrá otra niña. Captura de pantalla

La reacción de Neymar fue una de las más comentadas. Entre risas y visiblemente emocionado, el delantero celebró la noticia con una ocurrencia que rápidamente conquistó a sus seguidores.

¡Dios mío, me voy a volver loco!”, exclamó el futbolista antes de bromear sobre la cantidad de mujeres que tendrá en casa. “Voy a formar una banda y desde hoy serán las Spice Girls”, comentó entre carcajadas.

Más adelante, incluso cambió de opinión y aseguró que tal vez sería un grupo de K-Pop, provocando nuevas risas entre familiares y amigos presentes en la celebración.

La revelación de género se realizó durante una reunión familiar en Estados Unidos. Captura de pantalla

¿Cuántos hijos tiene Neymar Jr.?

Con esta nueva bebé, Neymar sumará cinco hijos. Su primogénito es Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas. Posteriormente llegaron Mavie y Mel, sus dos hijas junto a Bruna Biancardi, además de Helena, nacida de su relación con la influencer Amanda Kimberlly.

La nueva bebé se sumará a una familia que ya cuenta con cuatro hijos. IG brunabiancardi

La noticia llega apenas unos meses después del nacimiento de Mel, la segunda hija que comparte con Bruna, lo que convierte este nuevo embarazo en una de las sorpresas más comentadas entre los seguidores del jugador.

Al final de la grabación, con tono divertido, Neymar se acercó a la cámara y lanzó una inesperada declaración que provocó la inmediata reacción de Bruna.

Ya les voy avisando, el próximo año será un niño”, comentó entre risas.

La modelo no tardó en responder con un cariñoso empujón mientras ambos terminaban cubiertos de pintura rosa y posaban para una fotografía familiar.

Por ahora, la pareja disfruta de esta nueva etapa rodeada de sus hijos y de la emoción por la llegada de otra niña. Lo que parece claro es que Neymar está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida fuera de las canchas.