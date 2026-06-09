Mundial 2026: Mateo Chávez y la emotiva promesa a su padre, el Tilón

Este Mundial desembocará de forma directa o indirecta en la familia Chávez. Mateo Chávez, defensa que fue llamado por Javier Aguirre, cumple un sueño duplicado, el suyo y el de su padre, Paulo César "Tilón" Chávez.

Dice la historia que el Tilón era un jugador delgado, casi de papel, que sin embargo tenía fuerza en las piernas y una avidez por aprender del juego a velocidad. Fue un canterano de Chivas que salió campeón en 1997, por lo que pasó a ser uno de los más queridos de su afición.

Dos años después, quizá cuando estaba en la cumbre de su trayectoria, le fue descubierto un dopaje por supuesta sustancia positiva a nandrolona tras participar en la Copa América de ese año. Llegó a los tribunales para limpiar su imagen, aunque ese episodio fue determinante en su involución y el anhelo del Mundial 2002 se perdió en el tiempo.

MATEO CHÁVEZ CUMPLE EL SUEÑO DE SU PADRE

Su hijo Mateo, de 22 años, vive una realidad que comparte con su padre. "Me ha dicho mi padre que lo disfrute, que es algo único. Él no pudo llegar, entonces esta ocasión es especial para ambos porque lo vive a través de mí. Habla mucho conmigo y me cuenta lo emocionado que está por el Mundial y porque es en México".

El Tilòn Paulo César Chávez se quedó a la orilla de un Mundial y ahora su hijo lo logró Mexsport

El Tilón Chávez espera con ánimo el segundo partido de México en este Mundial ante Corea del Sur a disputarse en Guadalajara, su ciudad natal y en donde sigue radicando, porque podrá ver a su hijo. "Me hace ver que es algo especial, quiere que sea titular y me pide que no pierda la esperanza de jugar. Es algo único en mi vida y sé que para mi papá también, por eso quiero estar en la cancha a como dé lugar".

La carrera de Mateo Chávez ha sido vertiginosa. A los 22 años juega en Europa con el AZ Alkmaar; a esa edad su padre era campeón en Chivas.