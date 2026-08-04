Polémica en el Tour de Francia Femenino: exigen revisar ropa de ciclistas

El Tour Femenino está envuelta en una polémica que estalló en las últimas horas. Diversos equipos denunciaron un supuesto relleno en algunos uniformes de ciclistas a la altura del pecho, con el objetivo de tener una ventaja aerodinámica para ganar segundos clave.

El elemento es denominado chest fairing, que consiste en alterar la parte del pecho mediante espuma u otros materiales, una ventaja prohibida por la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Este martes 4 de agosto se realizó la contrarreloj del Tour de Francia Femenino 2026 AFP

El especialista Bert Blocken aseguró que al modificar el flujo del airea alrededor del cuerpo se “reduce la presión sobre los muslos y disminuye la resistencia aerodinámica. No hablamos de ganar minutos, pero sí de varios segundos en una contrarreloj de entre 20 y 30 kilómetros”.

Según investigaciones de Blocken, una modificación en la zona del pecho puede reducir la resistencia al avance hasta un 3.6%, por lo que equivaldría a una ganancia mínima de 0.78 segundos por kilómetro.

¿Qué dice el reglamento? El artículo 1.3.033 prohíbe cualquier modificación artificial de la morfología del corredor mediante ropa o elementos añadidos.

¿Cuál sería la sanción? La descalificación inmediata, además de multas de entre 200 y mil francos suizos, dependiendo del caso.

¿Qué pidieron los equipos? Mayores controles al finalizar la contrarreloj de este martes, con una inspectora y en espacio privado.

La suiza Marlen Reusser ganó la contrarreloj del Tour de Francia femenino 2026 AFP

ETAPA 4 DEL TOUR FEMENINO 2026

La contrarreloj de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, cuarta etapa del Tour Femenino 2026, fue ganada por la suiza Marlen Reusser y, de paso, le quitó el “maillot” amarillo a la noruega Sigrid Haugset.

Presentado como el primer momento clave en la lucha por la victoria final del 9 de agosto en Niza, la contrarreloj en Borgoña coronó, sin sorpresa, a la campeona del mundo de la especialidad, que aventajó en cuatro segundos a la neerlandesa Lieke Nooijen.

Reciente ganadora del Tour de Suiza, la corredora del equipo Movistar cuenta con 14 segundos de ventaja en la clasificación general sobre Vollering.

La mexicana Romina Hinojosa, novia de Isaac del Toro, finalizó la contrarreloj en el sitio 108, a +3’54” del tiempo de Reusser.