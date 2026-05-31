Marcelo Flores no va al Mundial; se rompió el LCA 

Ayer, los Tigres disputaron la Final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca en el Estadio Nemesio Díez, donde los Felinos no pudieron coronarse campeones continentales.

El partido dejó un sabor amargo para la afición auriazul, no solo por la derrota, sino por lo que ocurrió en el minuto 78. Marcelo Flores, quien había entrado de cambio minutos antes, sufrió una aparatosa lesión en la rodilla.

Marcelo Flores es uno de los 26 elegidos por Canadá para el Mundial 2026; salió lesionado con Tigres. Mexsport

Flores, recién convocado a la lista definitiva de Canadá para el Mundial 2026, encendió todas las alarmas en el futbol norteamericano y hoy se confirmó la peor noticia.

Marcelo Flores confirma que no va al Mundial con Canadá

Durante las horas siguientes al partido, la incertidumbre rodeó el estado de salud de Marcelo Flores.

Aficionados y el propio cuerpo técnico de Canadá siguieron de cerca cualquier actualización, conscientes de que una lesión de rodilla en este momento podía significar meses de ausencia.

Jugadores de Tigres ayudaron a caminar a Marcelo Flores tras su lesión MEXSPORT

Hoy, el propio Flores disipó cualquier duda a través de sus redes sociales. En un mensaje directo y emotivo, el jugador confirmó que los exámenes médicos revelaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una de las lesiones más temidas en el futbol.

Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ACL (Ligamento Cruzado Anterior)... Prometo responderles a todos y apreció mucho su preocupación, volveré más fuerte”, escribió.

Meses de recuperación y adiós al Mundial 2026

Las lesiones de ligamento cruzado anterior suelen requerir cirugía inmediata seguida de un proceso de rehabilitación que, en promedio, oscila entre 6 y 9 meses para que un futbolista profesional regrese a un alto nivel.

En el caso específico de Marcelo Flores, quien apenas tiene 22 años, se podría estimar un periodo de recuperación de entre 7 y 8 meses. Esto lo dejaría fuera de acción hasta finales de 2026 o inicios de 2027, dependiendo de la evolución postquirúrgica.

De esta manera, Flores se perderá por completo el Mundial 2026, donde Canadá lo había incluido en su lista definitiva.