¡Cero pretextos! El contundente aviso de Harry Kane por el calor extremo en el Mundial 2026

El debate sobre las sedes mundialistas y sus extenuantes temperaturas no le quita el sueño a Inglaterra. Harry Kane, máximo referente del ataque británico, alzó la voz para dejar claro que los ingleses no usarán el clima como una excusa en la Copa del Mundo 2026. Tras someterse a intensos campamentos de adaptación, el goleador afirmó que el grupo se encuentra listo para el desgaste físico.

Nos hemos preparado adecuadamente para las temperaturas elevadas. El proceso de preparación física y la planificación nos permitirán mantener nuestro rendimiento habitual", sentenció el capitán inglés.

Tecnología y entrenamientos en el 'infierno'

La escuadra de Thomas Tuchel no dejó nada al azar para la justa veraniega en territorio norteamericano. El cuerpo técnico de Inglaterra implementó un riguroso plan de preparación que incluye:

Entrenamientos específicos en cámaras y ambientes de calor extremo.

Tecnología avanzada de recuperación celular y rehidratación para los futbolistas.

Procesos de aclimatación progresiva en las sedes con mayor humedad.

Kane enfatizó que el plantel está compuesto por profesionales de élite preparados para competir bajo cualquier entorno geográfico, restándole importancia a las quejas de otras selecciones participantes.

Debut de fuego ante Croacia

Inglaterra carga con la presión histórica de romper una sequía de títulos que arrastra desde el Mundial de 1966. El camino de los Tres Leones comenzará el próximo miércoles 17 de junio cuando se enfrenten a Croacia en un duelo de pronóstico reservado correspondiente al Grupo G, sector que comparten con las selecciones de Ghana y Panamá.