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España vs Argentina: Fecha, horario y dónde ver la Final del Mundial 2026

Después de un partido cardiaco, Argentina salió victoriosa y enfrentará en la Final del Mundial 2026 a España

Por: Eduardo Cristobal Colin

Lista la Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina enfrentará a España
Lista la Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina enfrentará a EspañaIA

Después de 102 partidos de la Copa del Mundo 2026, tenemos lista la Gran Final. La España de Lamine Yamal y compañía se medirá ante la Argentina de Lionel Messi.

La Furia Roja, después de eliminar a la gran favorita (Francia), esperaba al ganador de Inglaterra vs Argentina.

El partido entre ingleses y argentinos fue tal como se esperaba, un encuentro muy peleado y que al final, la Albiceleste logró clasificarse con el agónico gol de Lautaro Martínez.

Jugadores de Argentina celebrando el gol de Lautaro Martínez
Jugadores de Argentina celebrando el gol de Lautaro MartínezReuters

España y Argentina definen al campeón del mundo en 2026

La Final de esta Copa del Mundo 2026 será la que no se pudo jugar en la Finalissima. Argentina busca la cuarta estrella y el bicampeonato, mientras que España quiere el segundo título mundial.

Por si fuera poco, este partido tiene un ingrediente especial, será el primer, y tal vez único, enfrentamiento entre Leo Messi, el máximo ídolo del Barcelona, contra Lamine Yamal, la nueva promesa culé.

Sin duda, este será un gran encuentro, sobre todo porque ambas selecciones tienen argumentos para ganar el título: España con un gran juego y Argentina, con un gran corazón.

¿Cuándo se juega la Final del Mundial 2026?

  • Partido: España vs Argentina

  • Instancia: Final Copa del Mundo 2026

  • Estadio: Nueva York

  • Día: Domingo 19 de julio

  • Horario: 13:00 horas, tiempo de México

¿Dónde ver la Final del Mundial 2026?

  • Transmisión: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX
Messi celebrando el pase a la Final de Argentina
Messi celebrando el pase a la Final de ArgentinaReuters

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