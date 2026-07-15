España vs Argentina: Fecha, horario y dónde ver la Final del Mundial 2026

Después de 102 partidos de la Copa del Mundo 2026, tenemos lista la Gran Final. La España de Lamine Yamal y compañía se medirá ante la Argentina de Lionel Messi.

La Furia Roja, después de eliminar a la gran favorita (Francia), esperaba al ganador de Inglaterra vs Argentina.

El partido entre ingleses y argentinos fue tal como se esperaba, un encuentro muy peleado y que al final, la Albiceleste logró clasificarse con el agónico gol de Lautaro Martínez.

Jugadores de Argentina celebrando el gol de Lautaro Martínez Reuters

España y Argentina definen al campeón del mundo en 2026

La Final de esta Copa del Mundo 2026 será la que no se pudo jugar en la Finalissima. Argentina busca la cuarta estrella y el bicampeonato, mientras que España quiere el segundo título mundial.

Por si fuera poco, este partido tiene un ingrediente especial, será el primer, y tal vez único, enfrentamiento entre Leo Messi, el máximo ídolo del Barcelona, contra Lamine Yamal, la nueva promesa culé.

Sin duda, este será un gran encuentro, sobre todo porque ambas selecciones tienen argumentos para ganar el título: España con un gran juego y Argentina, con un gran corazón.

¿Cuándo se juega la Final del Mundial 2026?

Partido: España vs Argentina

Instancia: Final Copa del Mundo 2026

Estadio: Nueva York

Día: Domingo 19 de julio

Horario: 13:00 horas, tiempo de México

¿Dónde ver la Final del Mundial 2026?

Transmisión: Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX