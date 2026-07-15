Gabriela Rodríguez y Juan Manuel Celaya, abanderados de México en los Juegos Centroamericanos 2026
Ambos atletas portarán el lábaro patrio para la justa de Santo Domingo, República Dominicana
El deporte nacional se viste de gala. En un anuncio que ha despertado una profunda emoción en todo México, se confirmó oficialmente que la tiradora Gabriela Rodríguez y el clavadista Juan Manuel Celaya fueron designados como los abanderados de la Delegación Mexicana para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Ambos atletas de élite tendrán el máximo honor de portar la bandera de México durante la ceremonia de inauguración, liderando a un contingente que promete hacer historia en esta justa regional.
La elección de Gabriela Rodríguez y Juan Manuel Celaya es un reconocimiento a la excelencia deportiva. Su designación responde a trayectorias impecables marcadas por el esfuerzo constante, subirse a podios internacionales y encarnar los valores más puros del olímpismo mexicano.
Con una disciplina inquebrantable, ambos atletas han demostrado una constancia ejemplar en sus respectivas disciplinas (tiro deportivo y clavados), manteniéndose en la élite mundial. Además, cuentan con una trayectoria de orgullo. Sus logros previos los consolidan como referentes indiscutibles y líderes naturales dentro de la delegación de atletas mexicanos. Ambos, asimismo, son una inspiración para las nuevas generaciones: Su historia de esfuerzo es el reflejo de un país que sueña en grande y compite al más alto nivel.
"Su dedicación, disciplina y trayectoria representan los valores del deporte olímpico y el espíritu de un país que sueña en grande. Hoy tendrán el honor de portar la bandera de México, inspirando a toda una generación de atletas que competirán con pasión y orgullo", apuntó en su redes sociales el Comité Olímpico Mexicano, cuya presidenta, María José Alcalá, anunció a Samantha Desiderio como jefa de misión para Santo Domingo 2026, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.
México se prepara para brillar en los Centroamericanos 2026
Con este nombramiento, la Delegación Mexicana da un paso firme en su preparación rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 . La presencia de Rodríguez y Celaya a la cabeza del grupo no sólo es un reconocimiento a sus logros individuales, sino también un poderoso mensaje de unidad y motivación para el resto de los competidores que buscarán poner el nombre de México en lo más alto del podio.