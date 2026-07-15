De la Mano de Dios al pie de Messi: Argentina derrota a Inglaterra y vuelve a una final del Mundial

En México 86, Inglaterra conoció la Mano de Dios. Cuarenta años después, volvió a sentir el impacto de una zurda argentina que también quedó grabada en la historia. Lionel Messi, el futbolista que durante dos décadas ha cambiado la forma de entender este deporte, apareció cuando el partido más pesaba y volvió a inclinar la balanza.

La campeona del mundo derrotó 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de tensión y consiguió su boleto a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. Messi no marcó, pero volvió a ser determinante: su asistencia para Lautaro Martínez escribió el capítulo definitivo de una noche que quedará en la memoria argentina.

No fue un partido más

Nunca fue un partido más. No podía serlo entre argentinos e ingleses. La historia de ambos países volvió a aparecer en la previa, con Diego Armando Maradona como una presencia inevitable y con la intención de separar la rivalidad histórica del resultado deportivo. Pero cuando comenzó el juego, la realidad confirmó que había algo más que tres puntos en disputa.

La tensión se instaló desde el primer minuto. Fue un partido de pocos espacios, de duelos constantes en el mediocampo y de una intensidad que se trasladó hasta las bancas. Cada balón dividido se disputó como si fuera el último y cada contacto aumentó la temperatura de una semifinal donde ninguno quería regalar nada.

Partido cargado de historia IMAGN IMAGES via Reuters

Argentina tuvo las primeras oportunidades y encontró en Jordan Pickford a un obstáculo enorme. El arquero inglés apareció con una atajada espectacular para negar un cabezazo de Nicolás González que parecía destinado al fondo de la red. La noche empezaba a tomar forma de sufrimiento para la Albiceleste.

Inglaterra aprovechó su momento. Anthony Gordon atacó el espacio a la espalda de Nahuel Molina y al minuto 54 definió con precisión para adelantar a los ingleses. Por unos instantes, el escenario parecía repetirse: Argentina obligada a remontar y un rival dispuesto a defender una ventaja mínima.

Pero esta selección argentina aprendió a convivir con la presión. No se descompuso. Siguió buscando y encontró recompensa al minuto 85, cuando Enzo Fernández sacó un disparo elegante desde fuera del área. Un remate colocado, imposible para Pickford, que devolvió la vida a una afición que nunca dejó de creer.

Fernandez empató el partido para Argentina. REUTERS

El partido parecía encaminado al tiempo extra, pero entonces apareció el futbolista que ha construido una carrera completa en los momentos decisivos.

Messi recibió la pelota, levantó la cabeza y volvió a hacer lo que ha hecho tantas veces. Con su zurda encontró un espacio imposible y envió un centro preciso al área. Lautaro Martínez ganó el duelo aéreo y mandó el balón a la red para completar la remontada.

La celebración argentina fue una descarga de cuatro décadas de recuerdos. En 1986 fue la Mano de Dios la que marcó la historia contra Inglaterra. En 2026 fue el pie de Messi el que volvió a escribir un capítulo inolvidable.

Será la tercera final mundialista de Lionel Messi. La última oportunidad para buscar un bicampeonato y cerrar una carrera que ya pertenece a la historia del futbol.

Esta vez, Argentina no necesitará recordar una polémica ni una decisión arbitral. La memoria quedará asociada a una asistencia, a un cabezazo y a una zurda que volvió a aparecer cuando el mundo entero estaba mirando.