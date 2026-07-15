Lionel Messi disputará su tercera final de Copa del Mundo y entra a un grupo histórico

La Selección Nacional de Argentina aseguró su lugar en la final de la Copa del Mundo 2026 y quedó a un partido de conquistar el bicampeonato, una hazaña que únicamente han conseguido Italia, con los títulos de 1934 y 1938, y Brasil, con los de 1958 y 1962.

La clasificación también representa un nuevo capítulo en la carrera de Lionel Messi. El capitán argentino disputará su tercera final de Copa del Mundo, una cifra que solo un reducido grupo de futbolistas ha alcanzado a lo largo de la historia del torneo.

Messí fue campeón con Argentina en 2022. Reuters

Messi entra al grupo de futbolistas con tres finales de Copa del Mundo

Lionel Messi se convirtió en el sexto futbolista que forma parte de tres selecciones finalistas en una Copa del Mundo. Antes que él, solo cinco jugadores habían alcanzado esa marca: los brasileños Pelé, Cafú y Ronaldo, además de los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski.

El primero en lograrlo fue Pelé, quien integró las selecciones de Brasil campeonas en 1958, 1962 y 1970. Sin embargo, en la edición de 1962 una lesión muscular le impidió disputar la fase final del torneo.

Entre 1982 y 1990, Alemania Federal llegó a tres finales consecutivas. Lothar Matthäus y Pierre Littbarski estuvieron presentes en las tres convocatorias, aunque ninguno disputó las tres finales. Ambos participaron en dos partidos por el título durante ese periodo.

Brasil repitió esa constancia entre 1994 y 2002 al alcanzar tres finales consecutivas. Cafú y Ronaldo integraron las tres selecciones finalistas. Ronaldo jugó dos de esos encuentros, mientras que Cafú participó en las tres finales.

Hasta ahora, Cafú es el único futbolista que ha disputado tres finales de la Copa del Mundo. En Estados Unidos 1994 ingresó al minuto 21 en sustitución de Jorginho, quien salió lesionado, mientras que en Francia 1998 y Corea-Japón 2002 fue titular.

Lionel Messi anotó 4 goles en el Mundial 2014, todos en Fase de Grupos. Mexsport

Messi puede establecer una nueva marca

Si Lionel Messi aparece como titular en la final frente a España, como todo apunta que ocurrirá, establecerá un registro inédito.

El argentino fue titular en la final de Brasil 2014 frente a Alemania y volvió a iniciar el partido decisivo en Qatar 2022, además de portar el gafete de capitán. Si repite en la final de 2026, se convertirá en el primer futbolista que arranca como titular en tres finales de Copa del Mundo.

De esta forma, Messi no solo ingresará al grupo de seis jugadores con tres finales mundialistas, sino que también sería el segundo en disputar tres partidos por el título y el primero en hacerlo como titular en cada una de esas finales.