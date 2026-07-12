La furia de Murat Yakin en el Mundial 2026: el técnico suizo explota por el arbitraje ante Argentina

Murat Yakin se fue de la Copa del Mundo uniéndose al coro de las voces que cuestionan los llamados arbitrales después de un juego ante la Selección de Argentina. El entrenador de la Selección de Suiza cuestionó la forma en que su equipo se quedó con 10 elementos, a la postre una decisión que condicionó demasiado el duelo de cuartos de final del Mundial 2026.

La del sábado por la noche fue una historia similar a la que a media semana sucedió con la Selección de Egipto, combinado que se vio remontado por el combinado albiceleste, en un partido en el que todas las decisiones polémicas cayeron del lado del campeón del mundo de Qatar 2022.

Estábamos dominando y controlando el juego, pero con la tarjeta roja nos castigan por una regla que, en mi opinión, es absolutamente incomprensible", reflexionó molesto Yakin a la tarjeta roja que vio Breel Embolo a los 72 minutos, cuando Suiza tenía el control tras haber igualado. "No había razón para esa amonestación. No entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan".

¿Qué pasó con la expulsión de Breel Embolo?

La nueva polémica que abraza a la selección albiceleste en este Mundial llegó cuando el árbitro portugués Joao Pinheiro recibió la llamada del VAR del responsable mexicano Guillermo Pacheco de que revisara en el monitor una acción en la que había amonestado a Leandro Paredes por una falta sobre Embolo.

El VAR intervino para que el colegiado viera que no había existido falta para que quitara la tarjeta amarilla a Paredes; sin embargo, Pinheiro valoró después de ver la repetición que la exageración de Embolo ameritaba un segundo cartón preventivo y con ello la expulsión.

Sé que (la FIFA) va a proteger a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido de hoy y es increíblemente doloroso", fue enfático Yakin. "Esta norma no tiene nada que ver con el futbol".

FIFA argumentó que la entrada del VAR estuvo justificada al haber una “confusión de identidad”.

El árbitro Joao Pinheiro tomó una decisión que a la postre perjudicó a la Selección de Suiza con la expulsión de Breel Embolo. Reuters

¿Por qué no amonestaron a Lautaro Martínez por su festejo del gol?

Las polémicas que acompañan a la Selección de Argentina no pararon con la expulsión que dio al traste con el partido que terminó en el alargue con las dianas de Julián Álvarez al minuto 111 y de Lautaro Martínez al 121, cuando Suiza se echó atrás pensando en llegar a los penales.

Lautaro Martínez llegó a este partido condicionado de que de ver una tarjeta amarilla se perdería la semifinal ante la Selección de Inglaterra. Después de marcar el tanto con el que sellaba la victoria 3-1, el delantero argentino se fue a celebrar a las gradas, lo cual está penado al poner en riesgo a los aficionados, sin embargo Pinheiro acá sí aplicó el criterio y no procedió con la tarjeta preventiva, acaso para no perjudicar a la albiceleste.