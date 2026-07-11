Argentina vs Suiza: La increíble expulsión de Embolo por la nueva regla de FIFA

Este Mundial 2026 nos ha dejado muchos momentos de polémica, sobre todo por las nuevas reglas que ha puesto FIFA y ahora, Embolo fue el afectado al verse expulsado en el Suiza vs Argentina.

Los RossoCrociati han estado jugando bien ante la Albiceleste, tanto que les llegó el premio de poder empatar el partido (1-1) con el tanto de Ndoye al minuto 67.

Sin embargo, tan sólo unos minutos después, se quedaron con uno menos. El delantero suizo, Embolo, fue expulsado tras simular una falta, aunque la acción dejó un momento complicado de entender.

El delantero de Suiza, Embolo, llorando tras su expulsión REUTERS

Cerca de la banda lateral y del área de Argentina, una disputa entre Leandro Paredes y Embolo, culminó con una falta señalada por el árbitro en favor de Suiza y además, amonestado al medio argentino.

Aunque después de unos minutos el VAR lo mandó a llamar. Tras la revisión, el central determinó que Paredes no tocó al suizo, por lo que su amarilla se le quitó y se le pasó a Embolo por simular una falta. El delantero ya tenía una tarjeta y por ende, fue expulsado.

¿Qué dice la nueva regla de FIFA sobre la confusión de identidad?

Una de las novedades aprobadas por la IFAB e implementadas por la FIFA en el Mundial 2026 es la ampliación del protocolo del VAR respecto a las decisiones disciplinarias.

Ahora podrá intervenir de manera más activa en casos de segundas tarjetas amarillas claramente incorrectas que derivan en expulsión.

Además, el VAR podrá revisar situaciones de confusión de identidad en cualquier tarjeta amarilla (o roja).

Si el árbitro amonesta al jugador equivocado, por ejemplo, sanciona a quien no cometió la falta, el sistema de video permitirá corregir el error y mostrar la tarjeta al verdadero infractor.

Esto aplica incluso en primeras amarillas y representa un avance importante para la justicia en el campo. Sin embargo, la intervención se limita a errores claros y obvios; no se revisarán todas las amarillas subjetivas, sólo aquellas con evidencia evidente de equivocación.