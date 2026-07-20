Portero de talla mundial aterriza en México para jugar en la Liga MX

David Ospina aterrizó en México para iniciar una nueva aventura en su carrera. El experimentado portero colombiano llegó a la Ciudad de México para incorporarse al Atlante, club con el que disputará la próxima temporada de la Liga MX.

A su llegada, el guardameta reconoció que el futbol mexicano representaba uno de los retos que tenía pendientes y destacó la oportunidad de sumarse a un proyecto que busca competir desde su regreso a la máxima categoría.

Muy contento de estar acá, de poder llegar a un país tan futbolero y de tener la posibilidad de vivir esta experiencia. Era algo que tenía pendiente en mi carrera y ahora quiero aprovecharlo”, expresó el colombiano.

Ospina explicó que la propuesta deportiva del Atlante resultó fundamental para tomar la decisión. El arquero destacó el trabajo realizado por la directiva y la presencia de Miguel Herrera, entrenador con amplia experiencia en el futbol mexicano.

Es un proyecto muy interesante. Hablé con las personas del club, con el cuerpo técnico y me explicaron lo que quieren construir. Hay mucha ilusión y yo vengo con la intención de aportar desde mi experiencia”, aseguró.

El portero también reconoció que antes de aceptar la propuesta consultó a futbolistas colombianos que ya conocen la Liga MX. James Rodríguez y Camilo Vargas fueron algunos de los jugadores que le hablaron de la competencia, el nivel de los equipos y la exigencia que encontrará en México.

Me dieron muy buenas referencias. Me hablaron de una liga competitiva, de grandes instituciones y de un país que vive intensamente el futbol. Eso también ayudó para tomar la decisión”, señaló.

Ospina quiere aportar su experiencia

El guardameta colombiano llegará a un plantel con varios futbolistas jóvenes, por lo que asumirá un papel importante dentro y fuera de la cancha. Ospina consideró que su trayectoria podrá ayudar a fortalecer al grupo y acompañar el crecimiento de sus nuevos compañeros.

“Siempre he tratado de aportar, no solamente desde lo deportivo. Hay jugadores jóvenes con mucho talento y uno puede ayudarlos con lo que ha vivido durante tantos años. Lo importante será formar un grupo fuerte”, indicó.

La adaptación a la altura de la Ciudad de México será uno de sus primeros desafíos. Sin embargo, el arquero confió en que el trabajo de pretemporada le permitirá llegar en buenas condiciones al inicio del torneo.

“Sabemos que la altura es un factor, pero tendremos tiempo para trabajar, adaptarnos y prepararnos de la mejor manera. Estoy con muchas ganas de comenzar”, agregó.

Ospina se integrará a los entrenamientos del Atlante después de cumplir con los exámenes médicos y los trámites correspondientes. Su llegada representará uno de los movimientos más llamativos del mercado, tanto por su trayectoria internacional como por la experiencia que podrá ofrecerle al conjunto azulgrana.

Una trayectoria de talla mundial

David Ospina llegó al futbol mexicano con uno de los currículums más destacados entre los porteros de la Liga MX. Debutó profesionalmente con Atlético Nacional, equipo con el que inició una carrera que posteriormente lo llevó al futbol europeo.

El colombiano defendió la portería del Niza de Francia y más tarde pasó al Arsenal de Inglaterra, donde conquistó títulos nacionales. También jugó con el Napoli de Italia y con el Al Nassr de Arabia Saudita, antes de regresar al futbol colombiano.

Con la Selección de Colombia, Ospina disputó varias ediciones de la Copa América y representó a su país en Copas del Mundo, además de convertirse en uno de los futbolistas con mayor número de apariciones con el combinado nacional.

Ahora, el arquero afrontará un nuevo desafío en México, donde buscará convertirse en referente del Atlante y demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer en una competencia que tenía pendiente dentro de su extensa carrera.