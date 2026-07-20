Messi regaló boletos del Mundial 2026 a la familia de Vozinha, portero de Cabo Verde

Lionel Messi cerró el Mundial 2026 con una actuación que dejó mucho que desear, especialmente en la Final ante España.

El astro argentino no logró imponer su magia habitual y fue señalado como uno de los principales responsables de que la Albiceleste no consiguiera el bicampeonato.

Aunque tuvo un gran Mundial, este último partido no fue como hubiera querido que terminará. A pesar de ello, el nombre de Leo ha vuelto a sonar, aunque ahora fuera del terreno de juego.

Vozinha confirma que es un sueño enfrentar a Messi en el Mundial REUTERS

Messi le habría regalado boletos del Mundial a la familia de Vozinha

Según reveló la periodista argentina Yanina Latorre, Lionel Messi habría tenido un gesto que contrasta fuertemente con las duras críticas recibidas.

El capitán de la Selección habría regalado boletos a la familia de Vozinha para que pudieran asistir a varios partidos de la Copa del Mundo 2026.

Latorre detalló que el gesto se extendió a diferentes encuentros, permitiendo que los allegados al portero de Cabo Verde vivieran la experiencia del torneo desde las tribunas.

La conductora aseguró que Messi se encargó personalmente de facilitar los accesos, demostrando una vez más que su generosidad trasciende las canchas y las nacionalidades.

El cariño de Vozinha y el gran corazón de Leo

Vozinha nunca ocultó su profunda admiración por Lionel Messi. El portero que tuvo un gran Mundial con Cabo Verde expresó en múltiples ocasiones su respeto y fanatismo por el astro argentino.

Por ello, ante esta noticia sobre que Messi le habría regalado boletos a él y a su familia, solamente refuerzan el gran corazón y nobleza del astro argentino.