Thomas Bach destaca el esfuerzo del Comité Olímpico Mexicano: “Un trabajo fantástico”

Hace unos meses en una ceremonia emotiva y simbólica en la Casa Olímpica de Lausana, Suiza, Thomas Bach dejó la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI) a manos de Kirsty Coventry. Bach, campeón olímpico de esgrima con Alemania en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, dirigió la organización durante 12 años desde su elección como noveno presidente del COI en 2013.

Una entrega de un campeón olímpico a otro en un momento de gran importancia histórica. Coventry, bicampeona olímpica de natación de Zimbabue (2004 y 2008), fue elegida décima presidenta del COI en la 144ª Sesión del COI, celebrada en marzo en Olimpia (Grecia). Es la primera mujer y africana en ocupar el máximo cargo del COI, y ha sido elegida por un período de ocho años. Sin embargo, el mensaje no busca cambiar. Mantener los valores olímpicos son el objetivo en un contexto internacional marcado por conflictos armados y tensiones geopolíticas.

El COI ha insistido en que los valores olímpicos trascienden la competencia y representan una oportunidad para construir puentes mediante el diálogo, la inclusión y el entendimiento entre los pueblos.

“El movimiento olímpico en este momento es quizás más importante que nunca en un mundo tan dividido como el que tenemos. El movimiento olímpico es fuerte y unificador, y por eso todos debemos apoyar a los atletas y al movimiento”, señaló Thomas Bach en entrevista con Excélsior.

El presidente honorario y vitalicio del COI señaló que México vive un momento de crecimiento gracias al trabajo coordinado entre atletas, federaciones y dirigentes, y puso como ejemplo el liderazgo que ha ejercido María José Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano para consolidar proyectos en beneficio de los deportistas.

“Creo que están haciendo un trabajo fantástico (COM). He visto a los deportistas mexicanos en distintos sitios y han ganado varias medallas de oro. Están compitiendo en bádminton, aguas abiertas, taekwondo, tiro con arco, prácticamente en todos los deportes y eso es fantástico de ver. Este éxito habla por sí solo, es una buena impresión y eso es lo que lo hace especial”.

En su visita a República Dominicana, Thomas Bach también destacó la relevancia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al considerarlos una de las competencias más importantes para el desarrollo del deporte en la región.

“¡Esto es fantástico! ver cómo una vez más, estos juegos están uniendo a la región de Centroamérica y el Caribe. ¡Y qué entusiasmo se puede generar! ¡Y qué gran fiesta tuvimos! Gracias a la gran hospitalidad de nuestros amigos de la República Dominicana”, sentenció.

A un siglo del nacimiento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el mensaje del olimpismo mantiene vigencia. En un mundo marcado por la incertidumbre y los conflictos, el deporte continúa siendo un espacio para el diálogo, la unión y la esperanza, valores que Thomas Bach defendió durante su visita y que ahora quedan en manos de una nueva generación de dirigentes