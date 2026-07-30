Escándalo en Costa Rica: Castigo de 10 años que borra al San Carlos FC por amaño de partidos

Suspensión histórica: San Carlos FC fuera del futbol por 10 años

La Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) ha dictado una sentencia sin precedentes: el San Carlos FC (franquicia de Municipal Garabito) queda fuera del futbol profesional por 10 años tras confirmarse su participación en el amaño de partidos.

La investigación, liderada por la Oficialía de Integridad, reveló una red de manipulación de resultados que ha sacudido la Liga de Ascenso de Costa Rica.

¿Cuáles fueron los partidos amañados por el San Carlos FC?

La auditoría técnica y el monitoreo de apuestas globales identificaron anomalías críticas en cuatro encuentros específicos de la temporada:

San Carlos FC 2-8 Quepos Cambute (19 de enero).

(19 de enero). San Carlos FC 1-5 Cofutpa Palmares (9 de febrero).

(9 de febrero). Municipal Grecia 6-2 San Carlos FC (1 de marzo).

(1 de marzo). San Carlos FC 2-5 Jicaral Sercoba (17 de marzo).

Jugadores inhabilitados: Fin de la carrera para Hansell Arauz y otros implicados

El fallo de la Comisión Disciplinaria no solo afectó a la institución. Los futbolistas costarricenses Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Rodríguez recibieron una inhabilitación de 15 años. Esta sanción es, en la práctica, el fin definitivo de sus carreras en el futbol federado.

El futbol no ha estado exento de escándalos de arreglos de partidos vinculados con el mundo de las apuestas deportivas. Archivo

Grandes escándalos y sanciones por amaño de partidos en el futbol

El fraude deportivo e institucional ha provocado caídas de gigantes y suspensiones de por vida en continentes como Europa, América y Asia: