Escándalo en Costa Rica: Castigo de 10 años que borra al San Carlos FC por amaño de partidos
La Fedefutbol confirma fraude deportivo y suspende a Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Rodríguez tras manipular resultados en la Liga de Ascenso
Suspensión histórica: San Carlos FC fuera del futbol por 10 años
La Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) ha dictado una sentencia sin precedentes: el San Carlos FC (franquicia de Municipal Garabito) queda fuera del futbol profesional por 10 años tras confirmarse su participación en el amaño de partidos.
La investigación, liderada por la Oficialía de Integridad, reveló una red de manipulación de resultados que ha sacudido la Liga de Ascenso de Costa Rica.
¿Cuáles fueron los partidos amañados por el San Carlos FC?
La auditoría técnica y el monitoreo de apuestas globales identificaron anomalías críticas en cuatro encuentros específicos de la temporada:
- San Carlos FC 2-8 Quepos Cambute (19 de enero).
- San Carlos FC 1-5 Cofutpa Palmares (9 de febrero).
- Municipal Grecia 6-2 San Carlos FC (1 de marzo).
- San Carlos FC 2-5 Jicaral Sercoba (17 de marzo).
Jugadores inhabilitados: Fin de la carrera para Hansell Arauz y otros implicados
El fallo de la Comisión Disciplinaria no solo afectó a la institución. Los futbolistas costarricenses Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Rodríguez recibieron una inhabilitación de 15 años. Esta sanción es, en la práctica, el fin definitivo de sus carreras en el futbol federado.
Grandes escándalos y sanciones por amaño de partidos en el futbol
El fraude deportivo e institucional ha provocado caídas de gigantes y suspensiones de por vida en continentes como Europa, América y Asia:
- El caso Calciopoli en Italia (2006): La justicia deportiva revocó dos títulos de la Serie A a la Juventus de Turín y decretó su descenso administrativo a la Serie B. Adicionalmente, clubes históricos como el AC Milan, Lazio y Fiorentina sufrieron la pérdida masiva de puntos en la tabla general.
- Inhabilitaciones vitalicias de la FIFA en China: Tras auditorías y juicios anticorrupción, los organismos internacionales ratificaron la suspensión de por vida de 58 personas, incluyendo a altos directivos de la federación local, árbitros internacionales y futbolistas profesionales.
- Expulsiones en la MLS de Estados Unidos (2026): Recientemente, Major League Soccer sancionó con suspensión de por vida a los futbolistas Derrick Jones y Yao Yeboah tras comprobarse que realizaron apuestas sobre incidencias específicas de sus propios partidos (como tarjetas amarillas pactadas).
- Escándalos continentales en la UEFA (2009): Bandas organizadas manipularon encuentros de la Champions League, Europa League y divisiones menores, lo que derivó en penas de cárcel, multas económicas severas y la disolución o descenso forzado de múltiples clubes en países como Turquía y Grecia.