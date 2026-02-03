Mundial 2026: Estacionarse en EU costará hasta 300 dólares; ¿y en México?

La Copa del Mundo de 2026, que compartirán México, Estados Unidos y Canadá, ha alcanzado un nuevo nivel de controversia y la gente se ha mostrado disconforme en las redes sociales, esto después de que se dieran a conocer los precios de los estacionamientos en los estadios en Estados Unidos.

Si conseguir entradas ya representaba un golpe al bolsillo de los aficionados, la FIFA ha revelado los costos de los pases de estacionamiento para las sedes del torneo, con tarifas que han sido calificadas como "insanas" y que, en casos insólitos, superan el precio del boleto para ver el partido alcanzando en los 300 dólares.

De acuerdo con los reportes más recientes y las listas oficiales de precios liberadas para varias sedes en Estados Unidos, estacionar un vehículo se podría considerar un lujo. Los precios base para la fase de grupos arrancan en los 75 dólares (aproximadamente 1,500 pesos mexicanos). Estos precios se acercan a algunos de los boletos más baratos de la primera fase anunciados en 60 dólares.

Tarifas dinámicas y en aumento

La situación empeora conforme avanza el torneo. Para los cuartos de final, las tarifas de estacionamiento en recintos como el Arrowhead Stadium o el Gillette Stadium rondan los 125 dólares. Para las semifinales en el AT&T Stadium de Dallas, o el partido por el tercer lugar en Miami, los aficionados deberán desembolsar hasta 175 dólares (cerca de 3,500 pesos mexicanos) solo por el derecho a aparcar.

El Estadio Azteca será una de las sedes mundialistas y sigue en su proceso de remodelación. FIFA

Pero la situación crece incluso en sedes con presencia latina. En Los Ángeles, el partido de Estados Unidos contra Paraguay ya tiene un precio de 300 dólares. La misma situación se repite en Houston.

Para la Gran Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la situación es aún más crítica. Aunque los precios oficiales de estacionamiento son limitados, se insta a los asistentes a usar transporte público, mientras que en el mercado de reventa los pases vehiculares podrían alcanzar cifras de miles de dólares, sumándose a la ya costosa experiencia de asistir al evento deportivo más grande del planeta.

Los revendedores ya han comprado algunos de estos estacionamientos y comienzan a ofrecerlos en plataformas especializadas en Estados Unidos.

¿Cuánto costarán los estacionamientos en México en el Mundial 2026?

Por ahora, los precios de México no han sido revelados, pero se espera que ronden los 75 dólares por partido. La FIFA informó en su sitio oficial que las fechas se darán a conocer próximamente.