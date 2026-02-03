Barcelona vs Albacete: El recuerdo del primer gol de Messi previo a la Copa del Rey

El destino suele tener caprichos maravillosos en el mundo del futbol. Justo cuando el Barcelona se prepara mental y físicamente para medirse ante el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey 2026, el club catalán decidió abrir el baúl de los recuerdos para motivar a su afición. No se trata de cualquier efeméride, sino del momento exacto en que la historia de este deporte cambió para siempre: el primer gol oficial de Lionel Messi como profesional, curiosamente, ante el mismo rival que enfrentan hoy.

A pocas horas del silbatazo inicial, las redes sociales y la memoria colectiva culé viajaron casi 21 años atrás. El ambiente de Copa sirve de excusa perfecta para rememorar aquella noche mágica del 1 de mayo de 2005, cuando un tímido adolescente argentino comenzó a escribir su leyenda dorada en el césped del Camp Nou.

EL INICIO DE UNA ERA Y LA BENDICIÓN DE RONALDINHO

Aquel encuentro de Liga parecía uno más en el calendario, pero guardaba una sorpresa histórica. Faltaban escasos cuatro minutos para el final cuando Frank Rijkaard decidió llamar al chico del dorsal 30. Lionel Messi saltó a la cancha con hambre de gloria, y lo que sucedió en ese breve lapso fue un presagio de su grandeza.

Lo increíble de esa jornada es que el argentino marcó dos veces. En su primera intervención, recibió un pase bombeado de Ronaldinho y definió con una vaselina exquisita, pero el árbitro anuló la acción por fuera de lugar. Lejos de frustrarse, la dupla repitió la dosis instantes después.

Ante la mirada de 91 mil espectadores, Ronaldinho, el ídolo del momento, cuchareó el balón nuevamente para dejar solo a Leo. Con la frialdad de un veterano, Messi dejó botar el esférico y, con un toque sutil de zurda, techó al arquero Raúl Valbuena. Fue el pase de antorcha definitivo: el rey del presente asistía al rey del futuro. Ese tanto significó el 2-0 definitivo, pero, sobre todo, el inicio de una cuenta goleadora que parecería no tener fin.

EL NIÑO DE LA CAMISETA HOLGADA QUE HIZO HISTORIA

Las imágenes de aquel día contrastan brutalmente con el atleta que conocemos hoy. El video que compartió el Barcelona muestra a un Lionel Messi de melena lacia hasta los hombros y rostro de niño. La ropa del equipo, típica de la moda de mediados de los 2000, le quedaba enorme; el short y la camiseta parecían bailar sobre su cuerpo menudo, como si no existiera una talla adecuada para un talento tan gigante en un empaque tan pequeño.

Lionel Messi celebrando de espaldas. REUTERS

Ese gol no solo fue estético, también fue estadístico. Aquella tarde, con 17 años, 10 meses y 7 días, la 'Pulga' se convirtió en el jugador más joven en anotar para el Barça en LaLiga hasta ese momento.

Hoy, mientras el Barcelona busca su pase a semifinales de la Copa del Rey ante el Albacete, es imposible no sentir nostalgia. El rival es el mismo, pero la historia es muy diferente; aquel equipo manchego fue la primera víctima oficial de quien se convertiría en el mejor jugador de todos los tiempos. Sin duda, un condimento emocional extra para el duelo de esta noche.