Álvaro Fidalgo no olvida al América en su presentación con el Betis: ‘un gigante’

Álvaro Fidalgo no olvidó al América durante su presentación con el Real Betis. El centrocampista mexicano calificó a su exequipo como “un gigante” y remarcó la pasión que tienen los aficionados con las Águilas.

“Teníamos propuestas importantes, pero ésta sin duda fue la más importante. Me llega en un momento idóneo. No hacía falta tener que convencerme absolutamente de nada, supe que quería venir y que tenía muchas ganas de venir. Vengo de un club gigante, no podés hacer a la idea de lo que es el Club América. Sé que aquí voy a hacer muy feliz porque sé que la pasión aquí, es lo que marca todo y vengo de un sitio que es así, seguro que nos entendemos todos muy bien”, indicó el futbolista.

El pasado domingo, Fidalgo se convirtió en nuevo jugador del Betis tras el acuerdo alcanzado por el América. El jugador ya conoció a sus compañeros y entrenó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, antes de su presentación oficial.

EL CARIÑO QUE RECIBIÓ FIDALGO LO CONSIDERA COMO UNA BARBARIDAD

Una de las escenas que llamaron la atención en el duelo contra el Necaxa, fue la forma en que los aficionados agradecieron y despidieron a Álvaro Fidalgo, un hecho que lo consideró como una barbaridad.

“No me debería de haber sorprendido cuando me despedí o esos días que empezó mi salida. No me dejarán de sorprender, me esperaba cariño, obviamente lo recibía todos los días, lo sentía todos los días, pero lo que viví estos dos últimos días fue algo que todavía es difícil de digerir porque fueron muestras de cariño de millones de personas, lo puedes ver en redes sociales lo que fue una barbaridad. El hecho de sentir que la gente te quiere así, incluso llegas a pensar que no te mereces tanto.

Lo dije antes de irme de ahí, creo que América ni yo, nos debemos nada, pero aún así me fui con el corazón en deuda con todo lo que me dieron. Si estoy aquí es sin duda a todo lo que me ofrecieron en estos cinco años cada persona del club, cada aficionado, me hicieron hacer mejor jugador, mejor persona día a día, es algo que algo que no tiene precio y no se lo voy a poder devolver en la vida”, apuntó.

EL BETIS SEGUÍA DESDE HACE TIEMPO A FIDALGO

Ángel Haro, presidente del Betis, reveló que seguían desde hace tiempo a Álvaro Fidalgo, un jugador que consideró como presente y futuro.

“Viene en un gran momento, en un momento de madurez futbolística, con 28 años. Es un jugador de presente y futuro, y que la dirección deportiva venía siguiéndolo desde hacía un tiempo considerable”, declaró.