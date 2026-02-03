Ve bien a Malagón, ‘Tala’ Rangel y, ¿a Ochoa?

Luis García, portero del Toluca, consideró que hay un gran nivel en los arqueros de la Selección Mexicana y espera aparecer en la lista final del técnico Javier “El Vasco” Aguirre para el Mundial 2026.

“Sí veo un gran nivel de porteros, ya se tomará la decisión de quién vaya a jugar, todos los veo muy bien, tanto a (Luis) Malagón como a Tala (Raúl Rangel), ya el tercer portero esperemos que aparezcamos por ahí”, señaló, sin mencionar a Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

Luis García mencionó que seguirá trabajando para que la puerta de la Selección Mexicana se pueda abrir, así como demostrar en la cancha e ir partido a partido.

Por otro lado, Antonio ‘El Turco’ Mohamed les dejó claro desde un principio de la alternancia que iba a ver en la portería del Toluca.

“Desde un inicio, ‘El Turco’ fue muy claro con nosotros, que íbamos a estar rotando en la portería… Tengo que seguir trabajando día a día”, indicó.

EL TOLUCA VA POR LA LIGA MX Y COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF

Para Luis García, el Toluca tiene plantel suficiente para luchar por el título del Clausura 2026 de la Liga MX y la Copa de Campeones de Concacaf. La obtención de los dos campeonatos es el objetivo.

“La prioridad son los dos campeonatos. Hay plantel para pelear los dos campeonatos, hay que ir paso a paso. Tenemos un partido muy importante este fin y esperar a ver que nos toca, Pumas o San Diego, y a demostrar que también estamos hechos para torneos internacionales”, apuntó.

El ganador de la serie entre Pumas y San Diego, se medirá al Toluca en los Octavos de final.

TOLUCA ESPERA UN PARTIDO COMPLICADO ANTE CRUZ AZUL

Antes de los planos internacionales, el Toluca se medirá el próximo sábado a Cruz Azul, dentro de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, un partido que esperan complicado en el Estadio Nemesio Diez.

“Un rival muy complicado, sabemos del nivel que tiene Cruz Azul, pero también estamos trabajando para afrontarlo de la mejor manera, sabemos que no va a ser un partido fácil, tanto defensivo estamos trabajando mucho para no recibir gol, hay que demostrarlo

Esperamos un partido complicado en casa, tenemos que demostrar la localía, estamos convencidos de que vamos a subir de nivel poco a poco porque no tuvimos una pretemporada tal cual. Estamos convencidos de que vamos a llegar a un buen nivel con los refuerzos que llegaron, somos un gran plantel y hay que demostrarlo en la cancha”, señaló.