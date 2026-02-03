Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: estas son las ciudades sede del futbol

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 dieron un paso clave en su planificación este 3 de febrero, al anunciar las sedes que albergarán los partidos del torneo olímpico de fútbol masculino y femenino.

La fase de grupos del futbol en LA28 se disputará en Nueva York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Diego y San José, sedes estratégicas que permitirán llevar el espectáculo a distintos puntos del país y maximizar el impacto nacional del certamen.

Las sedes seleccionadas son:

New York, en el futuro estadio del New York City FC

Columbus, en casa del Columbus Crew

Nashville, con GEODIS Park

St. Louis, en Energizer Park

San José, con PayPal Park

San Diego, en Snapdragon Stadium

Las Semifinales y Finales, incluyendo los partidos por la medalla de oro en las ramas varonil y femenil, se jugarán en el histórico Rose Bowl Stadium de Pasadena, uno de los recintos más emblemáticos del futbol internacional y previamente confirmado como sede clave para los Juegos Olímpicos de Verano.

Reynold Hoover, director ejecutivo del comité organizador LA28, explicó ante el Comité Olímpico Internacional que el torneo se desarrollará en estadios de primer nivel de la MLS, siguiendo el modelo de ediciones anteriores, con el objetivo de garantizar infraestructura moderna, accesibilidad y una mayor proyección para el futbol olímpico.

El torneo de futbol de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 se llevará a cabo del 12 de julio al 29 de agosto de 2028 y contará con dos competencias: masculina y femenina. En la rama varonil participarán 12 selecciones, mientras que el torneo femenil estará integrado por 16 equipos, consolidando al futbol como uno de los deportes estelares del programa olímpico.