Ricardo Escotto se despide de la F3 en Madrid con un emotivo mensaje tras su accidente

Resiliencia en el asfalto: Ricardo Escotto concluye campaña en la FIA Fórmula 3 enfocado en su recuperación tras perderse la final en Madrid

El cierre del Campeonato de FIA Fórmula 3 en la ciudad de Madrid dejó un matiz agridulce para el automovilismo mexicano y los seguidores de la cantera de talentos aztecas en el extranjero. El prometedor piloto capitalino Ricardo Escotto se vio imposibilitado de tomar el semáforo de salida en la ronda final de la temporada a causa de una lesión derivada de un incidente vial. Atendiendo a estrictas prescripciones médicas centradas en salvaguardar su integridad y priorizar una completa rehabilitación física, el monoplaza No. 26 de la escudería alemana AIX Racing debió permanecer en los boxes durante el fin de semana en territorio español.

A pesar de que el chasis de la escudería no pudo girar sobre el asfalto madrileño, el entusiasmo y la pasión del público mexicano respondieron con creces en casa. Bajo la premisa de que en el deporte motor la actividad no se detiene, la afición se congregó en las instalaciones de K1 Speed, situadas en la Plaza Comercial Artz Pedregal de la Ciudad de México. La Formula Party reunió a medios de comunicación especializados, directivos, amigos, familiares y seguidores del piloto, creando un ambiente de camaradería para dar un cierre formal a la campaña 2026 y brindar respaldo al volante tricolor.

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El instante central de la jornada tuvo lugar cuando se estableció contacto con la capital española. Ricardo Escotto apareció a la distancia mediante un video mensaje proyectado durante la reunión para agradecer el acompañamiento continuo de su fan zone y reflexionar sobre las lecciones de la temporada:

"¿Qué tal, amigos de la fan zone de Ricardo Escotto? Estoy aquí en Madrid, aunque no pude participar, lamentablemente, como ustedes saben. Bueno, solo quería mandarles este mensaje, obviamente agradeciendo todo el apoyo que tuve este año. Creo que demostramos un gran progreso durante las carreras, sabiendo que no es fácil venir de dónde vengo, de Estados Unidos, que es otro concepto; pero creo que, en especial, en la última carrera que tuve en Monza, Italia, llegué al top 15, creo que fue un buen objetivo que pudimos cumplir".

El análisis del trayecto de Escotto pone de relieve la exigencia técnica de la transición que realizó. Adaptarse a la dinámica de trabajo de la FIA Fórmula 3 —un certamen caracterizado por parrilas sumamente reñidas, alta carga aerodinámica y una degradación de neumáticos exigente— representa un reto de alta complejidad para quienes provienen del automovilismo norteamericano, donde la puesta a punto y los estilos de conducción responden a parámetros totalmente distintos.

A lo largo del certamen, esa curva de aprendizaje comenzó a dar frutos palpables. Muestra de ello fue su desempeño en el legendario Autodromo Nazionale di Monza, en Italia, conocido como el "Templo de la Velocidad". En dicho trazado, caractérizado por sus frenadas al límite y altas velocidades punta, el mexicano logró meterse entre los 15 mejores de la parrilla, consolidando uno de los objetivos clave de su programa de desarrollo profesional.

Cerrando su mensaje con una reflexión sobre los imponderables que enfrentan los atletas de alto rendimiento dentro y fuera de las pistas, el piloto tricolor compartió un mensaje de determinación:

"Y nada, una lástima no poder demostrar más en Madrid. A veces así es la vida, nos ponen este tipo de obstáculos, pero hay que seguir peleando, seguir creyendo. Yo nunca me voy a rendir y, aunque ahorita es un momento difícil para mí, quiero transmitirles que no importa, aunque sea un momento difícil para ustedes, sea lo que estén pasando en sus vidas o lo que sea, sigan peleando, sigan luchando por sus sueños. Les agradezco y les mando un abrazo".

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Con el aprendizaje acumulado en los circuitos continentales de la FIA F3 y la experiencia adquirida al medirse frente a las promesas del automovilismo mundial, Ricardo Escotto da por concluido su año deportivo. Su prioridad inmediata se enfoca en el proceso de recuperación médica para retomar la preparación física y encarar sus próximos compromisos en las pistas internacionales.