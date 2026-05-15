Exjugador de la NFL muere por sobredosis de fentanilo y cocaína

El exjugador de la NFL, Josh Mauro, murió a los 35 años a causa de una intoxicación aguda provocada por una combinación de fentanilo, cocaína y etanol, de acuerdo con registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa, en Arizona.

El informe oficial indicó que Mauro falleció el 23 de abril y clasificó la muerte como accidental. La policía de Phoenix acudió ese día a su domicilio tras el reporte de una persona sin vida y encontró al exjugador muerto en el lugar. Las autoridades señalaron que no existían indicios inmediatos de un crimen.

Mauro disputó ocho temporadas en la NFL. Pasó seis campañas con los Cardinals y también jugó para los Giants y los entonces Raiders de Oakland. Durante su carrera acumuló 80 partidos, 40 como titular, y registró cinco capturas de quarterback.

Un año para el recuerdo

Su temporada más destacada llegó en 2016 con Arizona, cuando participó en 15 encuentros, 13 de ellos como titular, y terminó con 32 tackleadas. El defensivo, de 1.98 metros y 132 kilogramos, jugó futbol americano universitario en Stanford antes de llegar a la NFL.

Nacido en St. Albans, cerca de Londres, Mauro se mudó a Estados Unidos cuando tenía 3 años y creció en Texas. Aunque no fue seleccionado en el Draft, logró abrirse paso como agente libre hasta consolidarse en Arizona.

Los Cardinals reaccionaron a la noticia con un mensaje publicado días después de su fallecimiento.

Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Josh Mauro. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo conocieron”, señaló el equipo.

El padre del exjugador, Greg Mauro, también confirmó la muerte mediante un comunicado público en el que describió la pérdida como devastadora para la familia.