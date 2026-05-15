Matthijs de Ligt queda fuera hasta la próxima temporada y se despide del Mundial 2026

El defensa neerlandés Matthijs de Ligt vivirá uno de los momentos más complicados de su carrera luego de confirmarse que fue sometido a una cirugía en la espalda que lo dejará fuera de las canchas hasta la próxima temporada con el Manchester United y además lo marginará de la actividad con la selección de Países Bajos rumbo al Mundial 2026.

El zaguero de 26 años no disputa un partido oficial desde la victoria 2-1 ante Crystal Palace en noviembre y, aunque inicialmente el problema parecía menor, la recuperación se complicó mucho más de lo esperado. En aquel momento, el entonces entrenador del United, Ruben Amorim, aseguró públicamente que el futbolista estaría disponible nuevamente en poco tiempo.

Sin embargo, el panorama cambió completamente para el exjugador de Ajax, Juventus y Bayern Munich, quien terminó pasando 6 meses alejado de las canchas mientras intentaba evitar el quirófano mediante distintos tratamientos y procesos de rehabilitación.

La situación se agravó tanto que ni siquiera logró volver a jugar tras la salida de Amorim y la llegada de Michael Carrick al banquillo del conjunto inglés. Finalmente, el club confirmó este viernes que el neerlandés fue operado con éxito y que su regreso está proyectado para las primeras etapas de la temporada 2026-27.

Después de 6 meses de tratamiento y trabajando duro para volver, la cirugía era la única opción que quedaba”, escribió el propio Matthijs de Ligt en sus redes sociales, en un mensaje donde también reconoció su frustración por haber estado tanto tiempo lejos del equipo.

Estoy decepcionado por no haber podido ayudar al equipo durante los últimos 6 meses y, obviamente, por perderme la Copa del Mundo, pero tengo muchas ganas de hacer todo lo posible para volver a estar frente a los aficionados y sentirme bien otra vez”, añadió el defensor neerlandés.

La baja representa otro golpe para el Manchester United, que ha sufrido múltiples problemas físicos durante la temporada, pero también para la selección de Países Bajos, que pierde a uno de sus defensores con mayor experiencia internacional justo en el proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo.

De Ligt disputó 14 partidos con el United en la campaña antes de quedar fuera por la lesión y su última aparición con la selección neerlandesa ocurrió el 17 de noviembre, en un duelo de clasificación mundialista frente a Lituania.