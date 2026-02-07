Mujer del protocolo roba suspiros a Luis Romo 

Antes de que se jugara el partido entre Chivas y Mazatlán, el nombre de Luis Romo comenzó a circular en redes sociales luego de que usuarios indicaran que la mujer del protocolo de Liga MX, presuntamente, le robara suspiros; así fue el momento que vivió el capitán del Rebaño .

Antes de que el conjunto tapatío de Gabriel Milito pudiera imponerse 1-2 ante Mazatlán, y consiguiera mantener el paso perfecto en el Clausura 2026, Luis Romo lideró el protocolo de la Liga MX, donde una mujer se dirigió con el balón hasta la mitad de la cancha, entregándolo al árbitro central.

En cuanto la mujer se paró entre los capitanes y el silbante, Luis Romo fue quien empezó a moverse de manera exagerada, mostrando nerviosismo... o interés de que arrancara el compromiso en El Encanto, sin embargo, usuarios en redes sociales apuntaron que fue la primera opción.

Así se dio el momento en que la mujer saltó a la cancha para llevar a cabo el protocolo de la Liga MX:

Reacciones en redes y lesión de Luis Romo

Pese a la victoria del Rebaño, Luis Romo terminó lesionándose en el compromiso y dejando su futuro inmediato en incertidumbre total, ya que Chivas deberá enfrentar al América, Cruz Azul, Toluca y Atlas, en las próximas semanas y -de ser grave- el mediocampista podría terminar fuera de los terrenos de juego para estos duelos de alto calibre, en donde el Rebaño expone su invicto y, por supuesto, su paso perfecto.

Estas fueron algunas de las reacciones de los aficionados de Chivas ante el video que comenzó a circular de Luis Romo:

De momento, Chivas no ha comunicado de manera oficial el estado físico de Luis Romo ni el alcance de su lesión, por lo que se mantiene como incógnita el hecho de si podrá estar este sábado 14 de febrero ante América o tendrá que vivir el Clásico Nacional en las tribunas del Estadio Akron, lo que significaría un duro golpe para el esquema de Gabriel Milito y compañía.

BFG