Viajes de 15 horas: El calvario del Mazatlán femenil, que denuncia su técnico Nicolás Morales

Mazatlán pasa muchos agobios en los meses finales como sede de equipos de la Liga MX en ambas ramas, pero a sus pesares ahora se suma un problema que ha acarreado el equipo femenil, cuyos traslados para afrontar sus compromisos de liga los deben hacer en camiones.

Después de sufrir el viernes su tercera derrota del torneo Clausura 2026, con un 0-3 en el campo de Pachuca, el entrenador Nicolás Morales reveló el suplicio que ha significado para sus jugadoras hacer largos trayectos en camión, que se reflejan en una merma en su rendimiento en el campo.

Los viajes han sido mortales. Hace tres semanas fuimos a la Ciudad de México a jugar con Pumas y fueron 15 horas de ida y 15 de regreso. Luego, hace 10 días, también con América… 15 horas de ida y 15 de vuelta. Lógicamente, las chicas llegan muertas. Dos o tres horas en un camión no pasa nada, pero ya 17… llegan entumecidas, con ganas de todo menos de jugar”, explicó Morales en rueda de prensa.

Por eso yo alabo el espíritu de las jugadoras, de que se brindaron dentro del campo, pero no les alcanzó por esos temas. De por sí, el rival es fuerte y dando esas ventajas”.

Las diferencias en las condiciones laborales entre los profesionales del futbol en ambas ramas en México ha sido un tema recurrente desde hace varios años, comenzando con la diferencia en cuánto a las percepciones económicas, las facilidades para hacer del deporte un medio más que suficiente para solventar la vida diaria, pero la realidad es que muchas de las mujeres que juegan en los equipos profesionales deben dedicarse a otras actividades debido a su paga, algo que no sucede entre los varones.

La problemática con el equipo de Mazatlán se hace más profunda una vez que Morales reveló las precarias condiciones en las que cumplen sus compromisos como visitantes, una situación que no vive el equipo varonil, que vive su propio viacrucis como el peor de la Liga MX después de llevar pleno de derrotas en las cinco fechas del campeonato.

Hasta el momento, la Liga MX femenil no ha tomado una postura sobre las revelaciones de Morales y si intervendrá de alguna forma para mejorar las condiciones en los traslados de las jugadoras de Mazatlán, que suman al agotamiento físico de los viajes en camiones el hecho de saber que el futuro de muchas es incierto una vez que la plaza deje de ser de primera división en ambas ramas.