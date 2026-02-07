El mexicano Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en el goleo de Arabia Saudita

El mexicano Julián Quiñones dio un paso al frente en la pelea por el goleo de la Liga de Arabia Saudita. Con su anotación 18 de la temporada, el delantero naturalizado superó a Cristiano Ronaldo y se convirtió en el nuevo sublíder de goleo del campeonato, en el empate 1-1 entre Al Qadasiya y Al Fateh.

El tanto llegó apenas unos días después de que Quiñones viera cortada su racha de partidos consecutivos con al menos un gol, y funcionó como una respuesta inmediata. En un torneo donde la figura de Cristiano Ronaldo ha concentrado reflectores y titulares, el atacante mexicano volvió a aparecer en el momento justo para marcar diferencia y escalar posiciones en la tabla individual.

El encuentro tuvo un arranque vertiginoso. Al 8’, la visita tomó ventaja con un gol de Matías Vargas, obligando a Al Qadasiya a ajustar el plan desde muy temprano. La reacción no tardó y volvió a pasar por los pies de su referente ofensivo.

Cinco minutos después, Julián Quiñones atacó el espacio con un movimiento frontal, recibió un pase filtrado entre centrales y resolvió con un punterazo preciso ante la salida del arquero Fernando Pacheco. El balón terminó en las redes y el 1-1 devolvió el equilibrio a un partido que mantuvo intensidad, ritmo alto y pocas concesiones defensivas.

El gol tuvo un impacto directo en la tabla de goleo. Con 18 dianas, Quiñones dejó atrás a Cristiano Ronaldo, quien no ha jugado sus últimos 2 partidos como parte de una protesta, y quedó a una sola anotación del líder del campeonato, Ivan Toney, que suma 19 goles.

Más allá del tanto, el mexicano confirmó la regularidad que ha marcado su temporada. El exjugador de Atlas y América extendió su racha a 10 partidos consecutivos con participación directa en el marcador, lapso en el que acumula 12 goles y 2 asistencias, números que lo colocan entre los atacantes más productivos del torneo saudí.

En lo colectivo, Al Qadasiya no logró capitalizar su momento para llevarse los 3 puntos, pero sí extendió su racha sin perder a 12 encuentros. El equipo suma 44 unidades, se mantiene en la cuarta posición y se encuentra a 6 puntos del líder Al Hilal, con un cierre de temporada que sigue abierto y con un mexicano compitiendo de tú a tú, incluso por encima de Cristiano Ronald