Real Madrid vs Barcelona: las polémicas de Mourinho que marcaron el Clásico español

Este domingo, José Mourinho volverá a dirigir un Clásico español tras 13 años de ausencia, su intervención en dichos partidos estuvo marcada por las polémicas constantes, en donde hubo desde agresiones físicas hasta acusaciones públicas.

Durante la primera etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid los partidos contra el Barcelona dejaron de ser clásicos para convertirse en algo más. Pues la rivalidad del entrenador portugués contra el cuadro catalán comenzó a gestarse desde su época en el banquillo del Chelsea en el 2006, y alcanzó su punto máximo cuando llegó al Bernabéu.

Mourinho, de las críticas a Messi a la celebración en el Camp Nou

Una de las primeras polémicas de José Mourinho con el Barcelona estuvo relacionada con Lionel Messi, a quien cuestionó por la posibilidad de fingir faltas durante los enfrentamientos ante su equipo en aquel entonces: el Chelsea. Sus declaraciones generaron controversia y alimentaron la tensión que comenzaba a caracterizar los duelos entre el portugués y el conjunto blaugrana.

Años más tarde, Mourinho protagonizó otra escena polémica, esta vez al frente del Inter de Milán. En las semifinales de la UEFA Champions League de 2010, el equipo italiano eliminó al Barcelona de Pep Guardiola pese a perder 1-0 en la vuelta disputada en el Camp Nou, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-2. Tras el silbatazo final, el entrenador portugués corrió por el terreno de juego y celebró exageradamente ante la afición local. Incluso cuando se activaron los aspersores del estadio para intentar cortar el festejo, él continuó celebrando.

Acusaciones de favoritismo

El primer ataque como merengue del portugués a los blaugranas ocurrió en una polémica rueda de prensa en abril de 2011, cuando aseguró que el Barcelona era beneficiado por el arbitraje en la UEFA Champions League y no dudó en exponer sus quejas tras las decisiones polémicas de los silbantes en las semifinales de 2009 y 2010.

Es un equipo fantástico, pero ¿por qué cada semifinal ocurre lo mismo?… No sé si es la publicidad de UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en la UEFA, no sé si es porque son muy simpáticos, pero han conseguido un poder que nadie más tiene… A Josep Guardiola le respeto mucho como entrenador, pero a mí me daría vergüenza ganar la Champions de 2009, ya que ganó con el escándalo de Stamford Bridge”.

La guerra en la Supercopa española

Meses más tarde, la tensión incrementó durante un partido de la Supercopa de España. En aquel encuentro, el Barcelona derrotó al Real Madrid y se llevó el título, pero la polémica llegó tras una falta de Marcelo sobre Cesc Fàbregas, por la que el brasileño fue expulsado, mientras el jugador catalán permanecía en el piso. José Mourinho lo pisó a propósito, lo que ocasionó una trifulca en el banquillo.

Pelea entre Real Madrid y Barcelona en 2011 Redes Sociales

Luego de comenzar la pelea, el portugués aprovechó para acercarse por la espalda a Tito Vilanova, auxiliar técnico de Guardiola, y le introdujo un dedo en el ojo. El segundo entrenador del Barcelona le dio una bofetada y comenzaron los empujones. Al término del encuentro, la Federación Española lo suspendió por dos fechas.

El momento de la agresión de Mourinho contra Tito Villanova. Redes Sociales

Mourinho vuelve al Camp Nou como madridista 13 años después

El regreso del portugués añadirá un nuevo capítulo a una historia marcada por los enfrentamientos, y las provocaciones que convirtieron el clásico en una auténtica guerra. Su visita reaviva los recuerdos de dichas polémicas que trascendieron lo futbolístico, y lo colocará de nueva cuenta como el centro de atención.