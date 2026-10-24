Barcelona quiere arrebatar el récord al Real Madrid del mejor inicio de torneo en la LaLiga

El Barcelona está a un triunfo de hacer historia en LaLiga. El conjunto dirigido por Hansi Flick recibirá al Real Madrid este domingo con la posibilidad de conseguir su décima victoria consecutiva y firmar el mejor arranque en la historia del futbol español.

Tras la última victoria blaugrana ante el Betis por 5-2, los catalanes igualaron la marca impuesta por el Real Madrid en la temporada 1968-1969, cuando el cuadro blanco consiguió nueve victorias en sus primeros nueve partidos disputados.

El escenario es ideal para el Barcelona, pues recibirá a su odiado rival en el Camp Nou, fortaleza en la que acumula 22 partidos consecutivos sin derrota y donde el Real Madrid no consigue vencerlo desde hace tres años. Con una victoria, los catalanes no solo reducirían las posibilidades de los merengues de escalar posiciones en la clasificación, sino que también quedarían en la historia con el mejor inicio de temporada en LaLiga.

Real Madrid 1968-1969: el antecedente del mejor arranque en LaLiga

El Real Madrid de la temporada 1968-1969 conquistó la liga española tras perder solo un partido y ganar sus primeros nueve encuentros. El único equipo que logró derrotarlo en aquella campaña fue el Elche, que se impuso por 3-1 en el estadio Altabix.

En aquel plantel destacaban leyendas como Paco Gento, ganador de seis Copas de Europa, y Amancio Amaro, quien consiguió 14 títulos con la camiseta merengue. Aunque dominaron la liga, no lograron ningún doblete y tampoco tuvieron éxito en la competición continental ni en la Copa del Rey, conocida en aquella época como Copa del Generalísimo. En ambas competiciones quedaron eliminados en los cuartos de final.

Paco Gento y sus seis copas de Europa Redes sociales de: Salón de la fama del futbol internacional

El Barcelona llega al clásico con su mejor arranque goleador

Tras nueve partidos disputados, los catalanes presumen el mejor inicio goleador de su historia: suman 39 tantos y promedian cuatro goles por encuentro. Se trata de una máquina ofensiva diseñada por el alemán Hansi Flick, quien ha potenciado a todos los jugadores de la plantilla, pues 13 futbolistas han marcado en la actual temporada, una variedad que ningún otro equipo de Europa iguala.

Eric García y Jules Koundé en el gol del Barcelona ante Betis. REUTERS

Asimismo, Hansi Flick superó la marca que ostentaba Gerardo Tata Martino en 2013, cuando su equipo registró 28 anotaciones en los primeros nueve partidos. En aquella campaña, el Barcelona también se quedó a un encuentro de igualar la marca del Real Madrid de la temporada 1968-1969.